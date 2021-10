La Fundación Rei Afonso Henriques es la sede del I Seminario Zamora Paisaje Cultural, con el que arranca un proceso que se presume largo para conseguir la Declaración de la Unesco. Trabajos que respalda la Junta de Castilla y León, como ha dejado patente el director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, quien explicó que esta figura se va a incluir en la nueva Ley de Patrimonio Cultural autonómica. De hecho el proceso que ha iniciado Zamora se va a aprovechar “para dar un valor a esa ciudad y ese territorio y reflexionar sobre la normativa que necesitamos en Castilla y León”.

A juicio de Bueno, “la Unesco habla de un valor mundial excepcional, aquello que lo haga distinto al resto. Es un concepto muy amplio y abstracto y por eso se necesita un proceso de análisis y reflexión para convencer luego a la Unesco, Icomos y todos los actores que intervienen en esas declaraciones”. El director general defiende la “excepcionalidad de Zamora, su carácter románico, la estructura medieval, la relación con el río, toda la industria de las aceñas, todos esos elementos son muy relevantes. Pero no me siento capacitado para decir cumplimos o no cumplimos. Que Zamora como ciudad haga este proceso de reconocimiento de los valores patrimoniales que tiene y de alguna manera reconozca esta otra parte del río y aledaños que no ha estado tan en valor y que los zamoranos disfruten, aprecien cada vez más su patrimonio. Es el primer paso. A partir de ahí si conseguimos la declaración del Paisaje Cultural será maravilloso, fantástico, pero ese proceso ya será positivo en si mismo”.

Para la directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, “Zamora puede lograr la candidatura porque tiene muchísimos ingredientes que la hacen ideal para ello pero el proceso de trabajo va a ser largo. Va a ser un proceso de años, en primer lugar, porque las candidaturas para España estarán bloqueadas cinco años. Es uno de los países que más patrimonio mundial de la Unesco tiene y tenemos las candidaturas bloqueadas, lo que significa que las que había presentadas hay que resolverlas”, añadió.

Para el alcalde, Francisco Guarido el Seminario es “un elemento más para conseguir lo que pretendemos, la figura de Zamora Paisaje Cultural”, propuesta que ya tiene un anteproyecto y que trata de dar una “visión a largo plazo de la ciudad”. Cree que “Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio como Paisaje Cultural, bueno son compatibles, pero la opción del Ayuntamiento es claramente esta última”. Para el arquitecto Georges Zouain, “yo creo que tenemos una posibilidad. No puedo decir que vayamos a conseguir seguro la calificación de Patrimonio Mundial, pero tenemos posibilidades, por dos razones. La primera es la extraordinaria ciudad antigua, que está muy bien organizada. Y la otra razón es la ciudad y su posición cerca del río. La historia de Zamora desde la prehistoria a hoy es de cambio, esto es importantísimo. Hay que presentar el dossier como la Unesco quiere, porque esto es fundamental”.

La señalización de la Reserva de la Biosfera, en 2022

El vicepresidente de la Diputación, Jesús María Prada, indicó que posiblemente el año que viene se inicie el primer tramo de la señalización del territorio de la Reserva de la Biosfera-Meseta Ibérica, con el fin de que “la gente cuando se encuentre en este espacio sepa que está ahí”. Reconoció que la “gestión es complicada porque es internacional, con la legislación portuguesa y española para muchos proyectos, con el órgano gestor en Braganza, lo que complica la gestión de los proyectos.

En los dos últimos años se ha dado un impulso a través de los productores indicándoles los beneficios de la marca Reserva de la Biosfera, en alojamientos rurales y en producción”. Jesús María Prada recalcó el apoyo de la Diputación al proceso iniciado por la capital para la declaración de Paisaje Cultural, que comprende también algunos pueblos limítrofes, como Almaraz o La Hiniesta.

“Es un nuevo concepto que la Diputación apoya de principio a fin, porque no hay provincia sin ciudad ni ciudad sin provincia”. A su juicio, además esta figura es más factible de conseguir que la de Patrimonio de la Humanidad, porque en esta última influye mucho tener algún elemento simbólico, como pueda ser el Acueducto de Segovia o la Alhambra”. Eso sí, “es un proyecto a largo plazo” que no sólo consiste en lograr un título sino adaptar la ciudad de tal forma que el ciudadano notará los beneficios.

Patrimonio invertirá en Moreruela y Castrotorafe

Gumersindo Bueno, director general de Patrimonio Cultural señaló como uno de los proyectos más importantes de su departamento en la provincia la inversión de 900.000 euros con cargo a los Fondos de Recuperación y Resilencia “para ir consolidando algunas de las partes que estaban con peligro de derrumbe o de caída de algunos elementos de las paredes” del Monasterio de Moreruela.

También comprometió la ayuda de la Junta a la Diputación para intervenir en Castrotorafe: “Es un lugar espléndido y espero que pronto podamos con la Diputación empezar a intervenir allí a consolidar Castrotorafe que, como Moreruela también es un sitio emblemático”.

Por otra parte, la declaración como bien de interés cultural (BIC) del Puente de Piedra estará resuelta en 2023, indicó el alto cargo autonómico. “Hicimos una programación al principio de la legislatura para resolver los 82 expedientes de declaración BIC que estaban pendientes en toda la comunidad desde hacía mucho y al puente le tocó en el año 2023. Y lo entendemos más bien como una ampliación del BIC del Casco Histórico, no tanto individual del puente”.