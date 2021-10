Víctor Antón Group, el proyecto más personal del guitarrista zamorano Víctor Antón, regresó anoche al escenario del Teatro Principal. La visita era esperada por el músico zamorano e impulsor de la formación, Víctor Antón, dado que la pandemia ha hecho que la presentación de su segundo trabajo discográfico “Changing Gears”, que tocó en algunos de los principales clubs de jazz y festivales en España, se retrasase durante más de un año en su tierra.

En esta ocasión, el músico estuvo acompañado sobre el escenario por Juan Sebastián Vázquez al piano, por Javier Moreno en el contrabajo y por Naíma Acuña, en la batería. Juntos interpretaron numerosos temas de un álbum en el que Antón desarrolla su técnica compositiva e instrumental en una propuesta muy personal que aglutina elementos de la tradición y conceptos contemporáneos. “Es un trabajo que cierra mi etapa formativa para apostar por un enfoque más profesional donde yo estoy en un buen momento compositivo y como solista” describe el intérprete zamorano.

“Changing Gears” es un trabajo con temas propios para ser interpretados por una formación de quinteto, pero “cada uno de los músicos que me acompañan aporta su granito de arena”. “La personalidad de cada uno a la hora de tocar aporta mucho al disco”, enfatiza el músico que apuesta por “jazz contemporáneo donde hay muchos elementos de composición propia y mucha interpretación e improvisación de los músicos que me acompañan”. Además, Víctor Antón Group estrenó nuevas composiciones escritas durante la pandemia y todavía sin grabar, un paso que le gustaría dar a principios del próximo año.

El músico Víctor Antón forma parte activa en el Proyecto Músicas Étnicas Improvisadas, que bebe del repertorio tradicional castellano-leonés y lo fusiona con el jazz contemporáneo y la improvisación. Dentro del campo del blues y el rythm&blues, forma parte activa de otros proyectos como The Soul Messengers o Kass&The Gingerbread Boys, además de haber tocado con artistas como Little Jerry Williams o The Original Vandellas.

Ha sido compositor de la música del grupo SoloParaLocos (con el que grabó “Zaratustra, una historia musical”); ha girado con el grupo de pop La Sonrisa de Julia como guitarrista y pianista; ha sido director musical para el espectáculo Lovers de Rayuela Producciones Teatrales. Además, colabora con otros músicos en diversos proyectos artísticos relacionados con el jazz y ha tocado con referentes del género en nuestro país como Raynald Colom, Ariel Brínguez o Guillermo McGill, además de haber participado en festivales, entre otros, como el Heineken Jazzaldia, Festival de Jazz de Castilla y León, Festival Qurtuba Jazz (Córdoba) o el Festival de Jazz&Blues de Elorrio.