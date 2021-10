El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha mostrado “muy preocupado” por las intenciones del Gobierno de desmantelar bases militares en la comunidad e incumplir los compromisos de nuevas dotaciones, como es el caso del campamento militar de Monte la Reina, en Toro y apoya la manifestación convocada para el próximo día 15 para pedir que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado, aunque posiblemente no acuda por problemas de agenda. “Si fuera posible acudiré, pero no es que encabecemos la manifestación, es que pusimos 700.000 euros” para hacer realidad el proyecto del campamento militar, recuerda el vicepresidente, en relación a una partida en los presupuestos autonómicos a la espera de que el Gobierno “ponga su parte” en respuesta a una promesa electoral que realizó el propio presidente Pedro Sánchez. “No deja de ser llamativa esta actitud para potenciar la descentralización o luchar contra el reto demográfico”.

Ante la presencia del presidente del Gobierno este fin de semana en un acto en la localidad leonesa de Ponferrada Igea pediría a Pedro Sánchez “que hiciera honor a sus compromisos, en Monte la Reina. “De un político lo que hay que esperar es que cumpla sus compromisos. Espero que cuando pase camino de León pare en Monte la Reina”.

En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente de la Diputación y presidente provincial del PP, José María Barrios, quien explicó que la protesta tiene como fin ver reflejada en los presupuestos una partida suficiente para Monte la Reina. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, por su parte, no quiso pronunciarse sobre una convocatoria que él no ha promovido y señaló que el sentir municipal está suficientemente claro en el pronunciamiento de Zamora 10, una plataforma de la que, recordó, forma parte del Consistorio.

Manifestación por la sanidad pública

Con respecto a la otra movilización prevista para el sábado 16 en Zamora en defensa de la sanidad pública, Igea indicó que “no se si es necesario encabezar esa manifestación sino hacer nuestro trabajo. Es una reivindicación legítima defender nuestra sanidad pública pero aparte de manifestarse quien se dedica a la vida política lo que tiene que hacer es propuestas para mejorarla; eso es lo que hacen los políticos sensatos de Castilla y León, Castilla La Mancha o Aragón. Sujetar una pancarta no cambia nada”. Volvió a defender la reforma de la Atención Primaria que supone además incremento de presupuesto y de contratación de profesionales.

Restricciones

Por otra parte, la Junta de Castilla y León continúa aprobando medidas para adaptarse a la nueva normalidad, y a partir de ahora en los servicios de buffet se permite de nuevo el autoservicio y ya no será necesario tener personal para atender al público, medida obligatoria durante la pandemia. Igea se mostró partidario de que las administraciones, incluida la Junta, vayan recuperando la normalidad, y se tienda a eliminar la cita previa para acceder a los distintos departamentos.

Vacunación de la gripe y la tercera dosis del coronavirus

Con respecto a la campaña para administrar las terceras dosis de la vacuna del coronavirus, Igea explicó que se realizará con Pfizer o Moderna para todo el mundo, independientemente de la marca que tuvieren las primeras dosis, ya que no hay contrato en vigor con AstraZeneca. Empezará a finales de este mes y discurrirá en paralelo a la de la gripe, pero serán campañas diferentes, ya que la logística de las dosis es también distinta: unas necesitan congelación y otras simplemente el frío de la nevera. No se descarta, no obstante, que pueda coincidir ambas dosis, algo perfectamente seguro.

Este proceso de vacunación se va a llevar a cabo en los centros de salud, por el orden de mayor a menor edad que se llevó con las primeras dosis. Está descartada la reapertura de los vacunódromos.

