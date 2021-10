Cerca de 40.000 zamoranos están llamados a ponerse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir del 25 de octubre, a los que seguirán posteriormente en torno a los 12.000 de entre 65 y 69 años. Es la próxima gran vacunación masiva que tendrá que afrontar la Consejería de Sanidad, haciendo coincidir la campaña de vacunación antigripal anual con la del coronavirus.

En Zamora tienen puesta las dos dosis en torno a 41.478 zamoranos mayores de 70 años, aunque 3.643 de ellos, los que viven en residencias, ya están recibiendo la tercera inyección. A partir del día 25, pues, empezarán a vacunarse los 38.835 zamoranos restantes, mayores de 70 años que en su gran mayoría tienen puesta las dos dosis de Pfizer, ya que sólo tres mil están inmunizados con Moderna y mil con Janssen. Sólo dos tienen puesta AstraZeneca en este grupo de edad, mientras que en el siguiente, entre los 12.000 de 60 a 69 años los vacunados con la dosis británica son mayoría, siete mil frente a 3.300 de Pfizer, mil de Moderna y 500 de Janssen.

Las personas mayores de 70 años vacunadas con las dos dosis con las que ha tenido ocasión de hablar este diario están convencidas de la bondad de la tercera dosis de la vacuna: “hay que estar a lo que determinen los técnicos, que son los que saben, y las autoridades sanitarias”. La mayoría también se suele vacunar de la gripe estacional. Ambos compuestos generan escasos efectos secundarios y son muy eficaces, a juicio de las personas consultadas.

Lo que menos gusta es que se pongan a la vez las dos dosis, algo con lo que la gente no está de acuerdo. “La primera vez que me he puesto una vacuna ha sido desafortunadamente con esto del COVID”, dice Juan Aníbal, de 71 años. Respecto a la tercera dosis, “si está controlado por las autoridades médicas supongo que será una medida oportuna”. Araceli García Carrascal, de 70 años es firme defensora de las vacunas, y de “seguir las normas de los técnicos que son los que saben”.

Isabel Jiménez, partidaria de ambas vacunas tiene las dos dosis de Pfizer y se suele poner la de la gripe, aunque se mostraba más reacia a ponerse las dos vacunas a la vez: “Me han dicho que paralelas la vacuna de la gripe y la del corona y yo digo que las dos no, que elijan una y ya está, porque ¿es mucho bicho no?”.

Andrés Sánchez, sin embargo, no cree que el hecho de poner las dos vacunas a la vez tenga por qué ser perjudicial: “No nos importa que nos las pongan a la vez”. Y Esperanza Seijas confía en lo que le diga el doctor: “¿Las dos a la vez?, lo que me diga el médico, yo siempre me vacuno de la gripe y del coronavirus y no he tenido ningún problema”.

Cero casos, cero muertes y cero pacientes COVID en la UCI

Zamora logró el ansiado “cero-cero-cero” este miércoles: ningún fallecimiento a causa del coronavirus, ningún nuevo contagio en las últimas 24 horas y ningún paciente ingresado en la UCI. Un solo brote activo queda en la provincia, con tres casos asociados.

La evolución de la pandemia del coronavirus es excelente en Zamora, la mejor de la comunidad, con seis de los ocho indicadores de riesgo del Semáforo COVID en situación de nueva normalidad. La incidencia a 14 días se mantiene en 20 casos por cien mil habitantes, pero a siete días baja hasta los 8. Lo mismo ocurre entre los mayores de 65 años, con incidencia estable a 14 días en 24 casos por cien mil habitantes y reducción a 7 en una semana.

La velocidad de reproducción del virus vuelve a bajar de 1 y se encuentra en una media de 0,8 contagios los que provoca cada infectado. La positividad global de las pruebas baja y está en 1,43 positivos por cada cien test. Sigue en niveles muy bajos la trazabilidad, ya que solo seis de cada diez nuevos casos tiene un origen conocido.

La mejor noticia, la reseñada del hospital, que continúa con seis ingresados por coronavirus en planta, pero ha vaciado ya la unidad de críticos. El mapa municipal de contagios de coronavirus en Zamora muestra una estabilidad total, con nueve localidades con algún contagio y Toro como la ciudad con más incidencia, superior a los cien casos por cien mil habitantes, y con 11 positivos en los últimos 14 días.

