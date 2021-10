La venta de billetes para el tren madrugador, que enlaza Zamora con Madrid a primera hora de la mañana, concretamente a las 7.05, está bloqueada durante estos días. Usuarios afectados aseguran que la información que les dan en la estación es que hasta un cuarto de hora antes de la salida no se va a saber si el tren sale o no, por la incertidumbre que hay por la huelga de los maquinistas. Si el tren no sale se trasladará a los viajeros en autobús a Valladolid y desde ahí en un Avant a Madrid.

El tren madrugador no estaba incluido entre los servicios mínimos y por tanto no circula durante los días de huelga de los maquinistas de Renfe, que proseguirá a partir del jueves 7, viernes 8, lunes 11y martes 12 de octubre, es decir, en pleno puente.