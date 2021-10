Es habitual ver ciclistas por el casco antiguo sin que normalmente la Policía Municipal les diga nada. Pero en ocasiones algunos agentes del mismo cuerpo llaman la atención a los usuarios de la bici por circular por zonas peatonales. La aparente paradoja viene determinada por la contradicción que existe ente la ley general de Circulación y la ordenanza municipal.

Según la primera las bicicletas son vehículos, asimilables por tanto a los coches o las motos, por lo que siempre deben circular por las calzadas y no podrían en principio ir por zonas peatonales o por las aceras, aunque sean anchas. Pero la ordenanza municipal que data del año 2011, sí permite expresamente a los ciclistas “en el caso de que no exista carril bici” circular por esos espacios, salvo que haya aglomeración de peatones y siempre respetando la prioridad de éstos, salvo en algunas calles. Efectivamente, el Ayuntamiento tiene señalizada la calle Santa Clara con estas indicaciones para evitar que los ciclistas puedan circular en los horarios no habilitados.

En la práctica, el Ayuntamiento considera que la actual ordenanza está superada por una ley, y por tanto estaría ya obsoleta, aunque no la haya derogado. Pero la Policía Municipal no suele poner multas (aunque podría hacerlo) a los ciclistas en zonas como el casco antiguo, salvo que circulen cuando hay aglomeraciones de gente o haciendo maniobras extrañas, porque es cierto que la ordenanza municipal en su día tuvo una profusa publicidad con el fin de que los ciudadanos conocieran su contenido y porque incluso hoy en día hay actividades municipales que meten a las bicicletas por las calles peatonales.

Para resolver este problema el Ayuntamiento de Zamora está preparando una nueva ordenanza, que dejará claro, de una vez por todas, por dónde pueden circular bicicletas y patinetes eléctricos, una herramienta de movilidad urbana que tendrá que hilar fino, ya que si se impide la circulación por zonas peatonales y no se habilitan carriles bici será prácticamente imposible que estos vehículos puedan ir por el Casco Antiguo.

Los ciclistas piden espacios para poder circular en la ciudad

Las asociaciones ciclistas tanto de Zamora como de fuera explican que “si nos agarramos a la normativa estatal de la DGT la bicicleta esta considerada un vehículo con lo cual ninguna bicicleta puede circular por zonas peatonales, aceras o cruzar pasos de cebra montados, la única forma que tienen para hacerlo seria bajándose de la bici e ir caminando por dichas zonas. Las multas a las que se enfrentan estos usuarios rondan los 200 euros”.

Sin embargo, “en el caso de las calles peatonales nos encontramos con excepciones que regulan los propios ayuntamientos con sus ordenanzas municipales, es decir, que el consistorio puede decidir si deja circular las bicicletas por ellas, al igual que las bicicletas que se consideran juguetes que llevan los niños que pueden hacerlo bajo la supervisión de un adulto. En el caso de los pasos de cebra en algunos de ellos hay “pasos para ciclistas” que están dibujados sobre ellos y normalmente están precedidos por aceras-bici o carriles-bici”.

Por tanto, según esta interpretación, en Zamora, al existir una ordenanza municipal que regula el uso de las zonas peatonales sí podrían circular las bicicletas, sin que ello pueda interpretarse como una vulneración de la ley general, ya que ella misma faculta para tal regulación.