Sin miedo a los escenarios —que ha pisado durante años, ya fuera haciendo ballet en su infancia o con la banda Maestro Nacor Blanco— Beatriz Cepeda ha querido dar el salto con su exitoso podcast “¿Puedo hablar!” junto a Guillermo Aparicio para crear el espectáculo en versión XXL, como indica el añadido del título y sin dudarlo decidió que el mejor lugar para el estreno de la gira tenía que ser Zamora. “El Teatro Ramos Carrión fue el primero que respondió a la propuesta”, agradece la zamorana, conocida en las redes como Perra de Satán.

Ayer cumplía su deseo de comenzar en su ciudad la gira. “Me hacía mucha ilusión, tenía esa parte emocional pero, por otro lado, recuerdo que cuando vivía aquí me quejaba de que no había una agenda cultural en la ciudad diversa, solo llegaba lo más comercial”, recuerda, “así que ha sido un empeño personal y no creo que haya ningún artista que haya estrenado su gira en Zamora”, añade.

Con Guillermo Aparicio —Esnórquel en las redes— hace un tándem perfecto, puesto que él también procede de un pequeño pueblo de Albacete que ha marcado su forma de ser, como confiesa que le ha pasado a Beatriz Cepeda.

“Los dos somos muy teatreros, así que no había problema de pasar del formato del podcast al teatro, pensamos que sería una manera de rentabilizar algo que tenía mucho éxito y que supone un gran esfuerzo semanal de contenido e invitados”, resume. El éxito cosechado en el Teatro Reina Victoria de Madrid les dio el empujón definitivo. “El aforo era de 400 butacas y nos conformábamos con llenar quizá la mitad. Nuestra sorpresa fue que en una semana se agotaron y ya llevamos tres shows en la capital antes de iniciar esta gira”, explica.

La versión de teatro no impedirá que esta pareja continúe grabando más episodios y, precisamente, aprovecharán estos viajes para grabar alguno en directo, así que en breve se podrá disfrutar del espectáculo de Zamora también en las ondas.