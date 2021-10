A las 20:58, casi con las luces apagadas, entró por las puertas de Ifeza Sebastián Pinheiro, el último zamorano en ser vacunado contra el COVID en Ifeza. Ello obligó a “retrasar” unos minutos la clausura, prevista para las nueve de la noche y que se alargó para que el joven reposara los quince minutos reglamentarios después del pinchazo. Sea como fuere, Sebastián Pinheiro pone fin a una larga lista, de miles de personas, que han pasado por el recinto ferial en los últimos meses para inmunizarse contra el COVID.

Por lo demás, la de ayer fue una jornada con escasa afluencia de personas, incluyendo algún despistado que fue a ponerse la dosis de Moderna en el día equivocado. El otro gran vacunódromo, el del Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente se clausura también hoy mismo, cuando concluya la última repesca de las personas que estén sin vacunar y la segunda dosis de los nacidos entre 2003 y 2009 con Pfizer.

Han sido poco más de cuatro meses de trabajo intenso por parte de unos jóvenes profesionales a los que queda aún mucha tarea por hacer, ya que falta por acometer buena parte de la vacunación de la tercera dosis en las residencias, además de la posible incorporación de nuevos colectivos a la pauta extra de vacunación.

Está pendiente, por ejemplo, la decisión sobre si se pone otra dosis de recuerdo a quienes fueron vacunados con la dosis única de Janssen y que según algunos estudios tendrían menos inmunidad que los vacunados con dos dosis. O la ampliación a otros colectivos, por ejemplo los mayores de 65 años aunque no vivan el residencias.

También hay que ir vacunando a las personas que van cumpliendo los 12 años, ya que hasta que no se llega a esa edad no se pueden inmunizar. Yhay que seguir haciendo repescas para las personas que por una u otra razón no se hayan podido vacunar y quieran hacerlo. Y es que faltan aún muchos zamoranos por vacunar, sobre todo entre la población joven y se sospecha que muchos de ellos no son negacionistas y por lo tanto potenciales receptores de la dosis.

En todo caso la vacunación continua avanzando en Zamora y son ya 141.037 las personas con el ciclo completo puesto (el 82,71% de la población total). Se han puesto en Zamora 273.224 inyecciones, lo que significa que casi el 85% de la población provincial (exactamente el 84,95% tiene puesta una dosis). El objetivo sería llegar al 90% de la población como franja de seguridad con la que conseguir la inmunidad de grupo. Aunque falta poco, está difícil.

TODO SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA

VACUNACIONES EN ZAMORA