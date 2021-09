La asociación Zamora 10 ha reclamado al Gobierno de España mayor inversión para la provincia de Zamora a las puertas de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha manifestado el gerente de la plataforma, Francisco Prieto Toranzo, a la conclusión del Consejo General celebrado en la jornada de ayer con la participación de las principales instituciones y agentes económicos del territorio. En este marco, el representante de la organización ha señalado que “cualquier otra cosa que no sea la implicación directa del Estado, es calderilla”, al tiempo que ha recordado que la provincia “no puede seguir buscando culpables, sino soluciones a largo plazo”.

El Consejo General de Zamora 10, máximo organismo de decisión de la asociación, ha reunido en la mesa al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco José Requejo; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; el presidente de Azeco, Ruperto Prieto; y el presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira. Sobre la mesa, de acuerdo con el orden del día, había asuntos relativos a la organización el Encuentro Mundial del Queso, el desarrollo de la Marca Zamora o un análisis de la situación actual de la provincia.

Respecto a este último punto, Prieto Toranzo ha señalado que ha habido consenso en dejar de mirar hacia el pasado y repartir culpas para tratar de avanzar de la mano. “No tiene sentido que sigamos buscando culpables a estas alturas y está claro que ya no nos sirve el cortoplacismo”, ha expresado. “Ahora, lo único que podemos hacer es unirnos, pero teniendo en cuenta que no hay medidas milagrosas, sino que debemos encontrar muchas pequeñas medidas para salir adelante”, ha añadido. A este respecto, eso sí, desde Zamora 10 apuntan directamente al Gobierno de España. “Zamora necesita ayuda, porque no podemos salir solos de esta situación. Y esa ayuda debe ser del Estado; cualquier otra cosa, es calderilla”, ha manifestado.

El gerente de Zamora 10, por otra parte, ha vuelto a insistir en que esta plataforma no dará el salto a la política como lo ha hecho ya Teruel Existe o se plantea con Soria ¡Ya! No obstante, Francisco Prieto Toranzo sí ha verbalizado que la provincia tiene ese runrún. “Hay una inquietud fruto de un problema y es la propia ciudadanía la que marca las necesidades de nuevos partidos políticos; desde luego, nosotros percibimos una necesidad de cambio, pero no va a ser Zamora 10 quien lidere o impulse nada de eso”, ha expresado el máximo representante de la organización.