El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este lunes la puesta en marcha del Plan Estratégico contra la Soledad no Deseada y el Aislamiento Social, elaborado como “una nueva apuesta de apoyo a los que más lo necesitan”. El dirigente autonómico destacó, durante la presentación de la iniciativa, que el Gobierno castellano y leonés “se sitúa ya a la vanguardia de la protección de las personas mayores”. De hecho, según Mañueco, gracias a este plan, “por primera vez en España las personas mayores en situación de soledad no deseada tendrán derecho a prestaciones sociales específicas por esta situación, incluso aunque no tengan ninguna otra necesidad económica o social”.

En el caso de Zamora, según las estadísticas oficiales, hay unas 23.500 personas que residen solas. De ellas, algo más de la mitad son mayores de 65 años, por lo que en torno a un 8% de la población de la provincia se encuentra en la diana de este plan para el que la Junta de Castilla y León destinará 100 millones de euros en los próximos cuatro años, según comunicó el presidente de la Junta.

Ese dinero servirá para financiar acciones contra la soledad no deseada y el aislamiento social, y 10 millones serán para servicios nuevos. En total, la Junta de Castilla y León impulsará una treintena de medidas dirigidas a prevenir, detectar e intervenir mejor en estas situaciones.

Entre los nuevos servicios, destacan el teléfono gratuito a disposición de las personas con sentimientos de soledad no deseada; un servicio de apoyo y seguimiento a las personas, enmarcado en la teleasistencia avanzada; o una red de detección formada por entidades del Tercer Sector, en colaboración con los ayuntamientos, además de la creación de espacios de encuentro con actividades en locales y centros públicos.

El plan también contempla una cartera de actividades básicas garantizadas relacionadas con la vida sana y el aprendizaje, y plataformas y aplicaciones informáticas para facilitar la comunicación de los mayores y romper el aislamiento social, así como actuaciones de sensibilización para promover la colaboración de todos en la detección y reacción ante estas situaciones.

Junto a estas novedades, la Junta refuerza e integra en el plan otros servicios ya disponibles como la Ayuda a Domicilio, “que se está mejorando” con más usuarios –de los 37.300, son 11.000 los que viven solos- e intensidad horaria; los equipos para la promoción de la autonomía personal –cerca de 100 profesionales de todo el territorio que apoyan a los CEAS dedican un 35% de su actividad a personas en situación de soledad- o la asistencia personal, “un servicio que si bien en otros territorios es testimonial, en Castilla y León supone 1.500 prestaciones, la segunda cifra más elevada de España”.

Todos estos servicios sociales, según subrayó Fernández Mañueco, están además coordinados con el sistema de salud para derivar a las personas que lo precisen cuando sea necesario.

“El problema de la soledad no deseada se ha agravado con la pandemia”

Hay que recordar que más de 145.000 personas mayores de 65 años viven solas en Castilla y León, y el número tiende a crecer. “El problema de la soledad no deseada se ha agravado con la pandemia”, advirtió el presidente de la Junta, que recalcó que quienes necesiten ayuda por sentirse aislados, “tendrán al Gobierno autonómico a su lado”. El propio dirigente salmantino anunció su “empeño personal” por impulsar “la mejor atención” para los mayores.

Fernández Mañueco afirmó que la Junta “actuó con prontitud para afrontar esta soledad cuando la COVID-19 irrumpió” y, así, se reforzó la red de protección, en coordinación con las entidades locales, para hacer llamadas proactivas desde el servicio de teleasistencia o recabando la colaboración de entidades del Tercer Sector.

Así, según señaló el presidente, “se aúna esa experiencia y todo el bagaje en la gestión excelente de los servicios sociales para generar nuevos derechos y prestaciones en Castilla y León y seguir así liderando el avance en estas políticas”

El plan, que inició este lunes su tramitación con su publicación en el Portal de Gobierno Abierto, beneficiará especialmente a las mujeres, pues son mayoría entre las personas mayores que viven solas y también en el medio rural.

Fernández Mañueco remarcó su compromiso con los mayores y aseveró que “no es casualidad que Castilla y León sea líder en España en Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, pues se debe a que se colabora codo con codo con las entidades locales y el Tercer Sector, se cuenta con unos trabajadores capacitados y entregados y se aplican las nuevas tecnologías para modernizar los servicios y mejorar las presentaciones”. “Esto se hace con la misma calidad en áreas urbanas y rurales”, insistió el dirigente autonómico, que celebró que “Castilla y León va un paso por delante de otros”.

“Nuestros mayores lo merecen todo”, zanjó Fernández Mañueco al final de su intervención.