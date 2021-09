El vacunódromo de Ifeza cerrará esta semana sus puertas tras cuatro meses de intensa actividad administrando vacunas a los zamoranos. La Consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento masivo para el próximo miércoles día 29 de septiembre. Esa será la última oportunidad para todos aquellos que no hayan recibido todavía pinchazo alguno de la inmunización contra el coronavirus. De no responder a esta convocatoria, quienes todavía no tengan puesta ninguna dosis podrán solicitarla, pero deberán acudir a los hospitales o centros de salud mediante el sistema de la auto cita. La planificación de la Junta de Castilla y León respecto a los centros de vacunación masiva incluye también al Centro de Negocios de Benavente, que igualmente bajará la persiana después de la programación semanal anunciada por la Delegación Territorial en Zamora.

A las puertas del cierre de los dos centros de vacunación masiva en la provincia, el balance es más que positivo, de acuerdo a los datos aportados por la Junta de Castilla y León. Antes del reciente fin de semana, el número de zamoranos vacunados con el ciclo completo ascendía a 140.379. En total, en el conjunto del territorio, se han administrado desde el inicio del procedimiento 271.163 dosis en todos los grupos de edad con autorización. No obstante, la administración ha alertado de que todavía quedan 7.000 personas en la franja de 20 a 40 años que no han recibido ninguna dosis, según los mecanismos de control de la Consejería de Sanidad.

El recinto ferial de Ifeza abría sus puertas como vacunódromo el 26 de mayo para administrar los compuestos contra el coronavirus al común de la población, una vez se hubo terminado con los grupos de riesgo, tales como institucionalizados en residencias de ancianos, agentes de la autoridad, profesores o colectivos especialmente expuestos. Cuatro meses más tarde, cerca del 90% de la población zamorana se encuentra completamente inmunizada, gracias al trabajo desplegado por los sanitarios tanto en Ifeza como en el Centro de Negocios de Benavente.

Este próximo 1 de octubre, los vacunódromos pasarán a la historia y quienes no tengan ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus deberán acudir a los hospitales o centros de salud para ser inmunizados, siempre siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de Sanidad de la Junta.

Segunda dosis de repescas y turnos especiales para la cita previa

La Consejería de Sanidad continuará esta semana con su plan de vacunación adaptado a las circunstancias, de manera que se ha establecido un último llamamiento masivo para el miércoles día 29 en el recinto ferial de Ifeza. Esa jornada, todas las personas que estén sin vacunar podrán acudir para que les administren la dosis en horario de 9.00 a 15.00 y de 15.30 a 21.00 horas. Además, durante la semana que hoy comienza se administrará la segunda dosis a los nacidos entre 2003 y 2009. Será el martes 28 en Ifeza (para los vacunados con la primera dosis de Pfizer el pasado 7 de septiembre) y el viernes 1 de octubre en el Centro de Negocios de Benavente (para quienes recibieron la primera dosis de Pfizer el 10 de septiembre en ese mismo lugar).

Los nacidos entre 1982 y 2002 que fueron vacunados en Ifeza con Pfizer el 9 de septiembre podrán ponerse la segunda dosis el jueves 30 de septiembre en el mismo lugar. Asimismo, se han establecido fechas para vacunación con auto cita en el colectivo de entre 12 y 39 años en Ifeza, el de mayores de 12 años en Benavente y quienes tengan una sola dosis de Pfizer, también en la capital zamorana, según el plan dado a conocer a través de sus canales oficiales por parte de la administración regional.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN EN ZAMORA