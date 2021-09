El próximo viernes, 1 de octubre, llega el Teatro Ramos Carrión de Zamora el show "¿PUEDO HABLAR! XXL". Esta será la primera parada de la gira nacional que arrancan Esnórquel (Enrique Aparicio) y Perra de Satán (Beatriz Cepeda), que les llevará a otras ciudades como Valencia, Barcelona o Madrid.

Ha sido empeño expreso de la zamorana llevar a cabo la primera representación de este espectáculo en su ciudad: "Siempre me he quejado de que a Zamora no llegaban propuestas culturales diversas, así que cuando he tenido la oportunidad de aportar yo una, he hecho todo lo posible para traerla aquí".

El show, a medio camino entre la comedia y la terapia psicológica, es una adaptación al teatro del podcast ¿PUEDO HABLAR!. Este formato vio la luz en julio de 2019, y a día de hoy ya cuenta con más de 80 capítulos en los que sus creadores hablan sobre cualquier tema que les toque de cerca, y ríen y lloran sobre la situación que muchos jóvenes viven actualmente en España.

Por su programa han pasado invitados como el actor Carlos Areces, la diputada Mónica García, la presentadora Tania Llasera, la cantante y activista LGTBIQ+ Samantha Hudson, la cómica Carolina Iglesias o el actor Brays Efe.

Una representación única

Según adelantan los creadores, el show zamorano será único, diseñado exclusivamente para el contexto de esta ciudad.

"En el podcast siempre le hemos dado mucha importancia a quiénes somos y desde dónde hablamos. Somos un maricón de Alpera, Albacete, y una gorda de Zamora, y tanto nuestra orientación sexual, como nuestros cuerpos y nuestra procedencia han sido muy relevantes a la hora de que nuestras vivencias fueran o no tenidas en cuenta", explica la zamorana. "Aprovecharemos esta oportunidad para hablar de Zamora, de ser mujer en Zamora, porque es una experiencia que tiene que ser contada y escuchada todavía".

En ¿PUEDO HABLAR! siempre han defendido la diversidad, el Orgullo, el feminismo, la falta que nos hace a todos ir a terapia y el humor como forma de hacer frente a una vida regularcilla, en la que los protagonistas combinan como pueden varios trabajos para poder pagar el alquiler de un piso en Madrid, con poco tiempo para ellas mismas y una presión constante por ser exitosas y consumir todo lo que el capitalismo nos hace creer que necesitamos. De todo ello hablan en sus episodios y shows, que siempre son improvisados, excepto alguna sorpresilla con la que devolver a sus fans todo el apoyo que les han mostrado durante sus dos primeros años.