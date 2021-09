Las residencias de El Molino, de Coreses y Hogar Reina de la Paz de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y Tres Árboles de al Gerencia de Servicios Sociales, ambas en Zamora capital han sido los tres geriátricos de la provincia que han estrenado la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Son en total 62 centros públicos y privados en los que residen más de 3.600 personas los llamados a completar una tercera pauta que se prevé se lleve a cabo con rapidez.

Francisco Tejedor Montero, 76 años, que fue el primer zamorano vacunado contra el coronavirus el 30 de diciembre de 2020 ha sido también uno de los primeros en vacunarse con la tercera dosis en la residencia de los Tres Árboles.

Natural de Fresno de Sayago, Tejedor lleva siete años viviendo en la residencia pública de la Junta en Zamora, donde pasó el confinamiento, aunque ahora ya puede llevar, como el resto de compañeros “una vida normal y salir a dar un paseo”.

Francisco quiso transmitir algunos mensajes ante los medios de comunicación, todavía con el agujero reciente de la vacuna presionado con uno de sus dedos: “Quiero agradecer a la Consejería de Sanidad y la Gerencia de Servicios Sociales que estemos tan bien y que cuiden de nuestra salud. Y para los que no se hayan vacunado, que se vacunen cuanto antes porque va a ser lo mejor tanto para ellos como para los demás”.

Dos equipos de vacunación se encargaron de inmunizar a los residentes de los Tres Árboles, ya con la práctica que da la experiencia de tantos meses poniendo vacunas.

Colectivos

De momento son los mayores de las residencias y las personas con factores de riesgo por problemas de salud (por ejemplo los que están inmunodeprimidos) los únicos colectivos a los que se aplicará esta tercera dosis, debido a que son quienes más pueden verse afectados por una eventual caída de la inmunización que proporcionan las vacunas.

En el aire está la ampliación a otros colectivos, como pudieran ser el resto de mayores de 65 años o trabajadores de las residencias, que en estos momentos no están contemplados dentro de la estrategia de vacunación, pero que han reclamado su inclusión.

A falta de estudios más profundos está también la franja de edad que se sitúa por debajo de los 12 años, para los que de momento no hay vacuna o, mejor dicho, no se aplica la actual hasta tanto no se tengan los ensayos clínicos oportunos. No es descartable que en cuanto se tenga autorización y esté indicada se ponga la vacuna también a niños por debajo de esa edad límite de los 12 años actual.

Cuatro nuevos casos y primer aula en cuarentena este curso

La Consejería de Educación ha confirmado la primera aula declarada en cuarentena por casos de coronavirus del presente curso en la provincia de Zamora. Se trata de un aula del colegio de educación Infantil y Primaria CEIP Hospital de la Cruz de Toro. En otras provincias de la comunidad ya se habían cerrado aulas por esta causa, pero Zamora se estaba librando hasta que se ha declarado la primera.

Por otra parte la evolución de la pandemia continúa en un perfil bajo y de hecho sólo que da un solo brote activo de coronavirus en la provincia de Zamora, con cinco casos vinculados, la situación más favorable de toda la quinta ola. La actualización de los datos deja 18.187 casos acumulados, sin ningún nuevo fallecido.

En la última jornada se han detectado cuatro nuevos positivos en la provincia de Zamora, una cifra ciertamente discreta. La Junta actualizó también ayer los datos de la situación de las residencias de mayores, que se mantienen sin cambios. En los geriátricos se ha detenido ya el goteo de fallecimientos de la quinta ola. Los geriátricos llevan acumulados 326 óbitos, mientras en el hospital se han registrado 464 fallecimientos. Ambas cifras se mantienen estables desde hace muchos días y no es previsible que se muevan demasiado, gracias a la positiva evolución de la pandemia. Esta es la razón precisamente por la cual a partir de este fin de semana la Junta no actualizará los datos de positivos durante el fin de semana, como ya hiciera en otros momentos de bonanza.

Los indicadores muestran riesgo de reactivación del virus

Los indicadores de riesgo del coronavirus apuntan a una reactivación de la circulación del patógeno en Zamora. La velocidad de reproducción del virus está por encima de 1, en 1.10, lo que significa que cada contagiado le pega el mal a más de una persona y por tanto que la difusión del virus, que estaba prácticamente parada hace unos días va ahora en crecimiento. Y lo mismo se aprecia en la positividad de las pruebas, que sube un punto, hasta los 2,38 o en la trazabilidad, que está bajísima y poco más de la mitad de los casos son de un origen conocido.

Datos preocupantes en una situación de baja incidencia, con 26 casos por cien mil habitantes a 14 días, que está subiendo en los datos a 7 días, sólo ligeramente por debajo de 10. Y suben también entre los mayores de 65 años, con una incidencia de 22 casos por cien mil a 14 días y a 13 a siete días.

El hospital mejora notablemente su situación y permanece con tan solo siete ingresados en planta y un enfermo en la UCI.

El mapa municipal de contagios de coronavirus en Zamora vuelve a aumentar hasta la veintena, tras la incorporación de Ferreruela a los pueblos con casos. Zamora capital sigue en nueva normalidad, ahora con una incidencia por debajo de los diez casos, mientras Benavente sigue evolucionando muy positivamente.

