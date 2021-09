La empresa Ingeniería y Gestión Medioambiental (IGM), que fue propuesta para la adjudicación del contrato municipal de Parques y Jardines y que, inmediatamente después, mostró su firme intención de no cumplir con el encargo, finalmente se librará de esa carga y no tendrá que responder ante la oferta presentada. Eso sí, la decisión tomada por el Ayuntamiento de Zamora no tiene nada que ver con el grueso de las alegaciones en batería presentadas por esta sociedad en recurso de reposición, sino con una mera cuestión de plazos también reivindicada. En ese documento, donde se hablaba de ocultamientos de condiciones, sobrecostes y derechos adquiridos, aparecía igualmente un apartado referente a una superación de plazos administrativos. Un argumento perfectamente válido y ajustado a ley que ha servido para que la administración dé su brazo a torcer y estime el recurso. De esta manera, se devolverá la fianza a IGM y se propondrá para adjudicación a la segunda mejor puntuación, correspondiente a la UTE formada por Centro de Jardinería La Encina y Lantania.

El concejal de Contratación, Miguel Ángel Viñas, ha reconocido que los plazos han sido determinantes para estimar el recurso de reposición de IGM, la empresa que nunca quiso prestar el servicio de Parques y Jardines. “Reconocemos y asumimos que hemos sobrepasado los dos meses que la normativa marca desde la apertura de las ofertas hasta la adjudicación”, ha señalado. “Un retraso que, por otra parte, se justifica en la decisión de apartar al exjefe del servicio, que finalmente terminó en procedimiento judicial”, ha añadido. “Fruto de esto, la valoración de estas ofertas recayó en el mismo técnico que estaba encargado del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. Son dos contratos muy extensos, por lo que ha habido un problema de plazos que asumimos”, ha detallado el edil. Para que esto no vuelva a ocurrir, desde el equipo de Gobierno han tomado la determinación de ampliar el plazo establecido, de manera que los procedimientos se dilatarán más en el tiempo.

Viñas, eso sí, ha querido dejar claro que en ningún caso ha habido errores en los pliegos. “Las empresas tienen que ser consecuentes con lo que ofertan. Y yo no sé lo que ha ocurrido en este caso particular, pero sí puedo decir que, muchas veces, las empresas ofertan sin mirar a los pliegos e incluso algunas de ellas van al pirateo”, ha expresado. “En lo referente a este contrato, la realidad es que los pliegos estaban perfectamente elaborados y los errores han venido de la parte de la empresa, que ha hecho mal los cálculos y luego ha querido retirar su propuesta, pero nosotros no teníamos base legal para hacerlo”, ha desvelado. Finalmente, la sociedad Ingeniería y Gestión Medioambiental podrá retirarse del proceso sin penalización, por lo que se le devolverá la fianza.

Ahora, el Ayuntamiento de Zamora propondrá para adjudicación a la segunda mejor puntuación en el próximo Pleno municipal y comenzarán a correr de nuevo los plazos administrativos.