25 alumnos con discapacidad visual estudian en las aulas de los colegios de Zamora, con el apoyo de dos maestras que forman parte del equipo de la plantilla de 55 trabajadores de la ONCE en la provincia, la mayoría de ellos, medio centenar, dedicados a la venta del cupón. Son en torno a 300 los afiliados de la organización en Zamora.

Son algunos datos de la actividad de la Organización Nacional de Ciegos en Zamora, dados a conocer durante la presentación de las actividades del Día de la ONCE que se celebra esta mañana en tres plazas de la capital. Una presentación en la que han participado la delegada en Zamora, Esther Pérez Dalmeda, el delegado en Castilla y León, Ismael Pérez, la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Rubio y los representantes institucionales Carmela Rodríguez, secretaria territorial de la Junta, Francisco José Requejo, presidente de la Diputación, Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno y Pablo Novo, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora.

En la plaza de la Constitución se desarrolla "El parchís de la ilusión", una actividad escolar en la que participan alumnos de los centros Divina Providencia y Medalla Milagrosa. En el parque de La Marina, hasta las 13.30 horas está instalado dentro de una carpa "El jardín de los sentidos", en el que los ciudadanos experimentan con los ojos tapados cómo percibe el entorno una persona ciega.

En la plaza de Viriato, con "Los juglares de la ilusión" los protagonistas son afiliados de la ONCE, con talleres de teatro en los que representarán entremeses de Lope de Rueda. Además está convocado un concurso fotográfico, "Oncelio a la vista", que promueve las instantáneas que tengan como protagonista al nuevo logotipo de la ONCE, que es el mismo de toda la vida (la figura del ciego con el bastón), pero en lugar de ser todo negro aparece coloreado.

Ismael Peláez destacó la labor solidaria de la ONCE tanto para las personas ciegas como para las que padecen otro tipo de discapacidades y confía en que tanto la venta del cupón, como la actividad que desarrolla el Grupo con otras empresas, como Ilunion recuperen los números de 2019 para poder dar por superada una crisis en la que no se perdió ni un solo puesto de trabajo. Los responsables de la ONCE entregaron una carpeta a los representantes institucionales con las reivindicaciones del colectivo.

Entre otros proyectos, Peláez destacó dos que se desarrollan en colaboración con la Junta y gracias a los fondos de recuperación, uno sobre la digitalización de las prestaciones sociales y otro sobre la adaptación a las nuevas tecnologías de puestos de trabajo de personas con discapacidad.