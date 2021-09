El vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, junto al presidente provincial José María Barrios Tejero, y al secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez Requero, ha presidido hoy la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Zamora que se celebrado en las instalaciones de la Fundación Rei Afonso Henriques.

González Terol denunció el maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia de Zamora en los presupuestos generales del Estado de 2021. "El gobierno olvida los principales proyectos de la provincia: Autovía N-122 o A-11 desde Zamora a Portugal; mejora de la N-631 desde Montamarta a Mombuey; recuperación del campamento militar de Monte la Reina prometido por Pedro Sánchez en campaña electoral".

El PP denuncia que la “financiación récord” para 2022 que el gobierno de Sánchez anunció en julio para las comunidades autónomas supone que éstas perderán 15.000 millones de euros en el mayor recorte de la historia, y en concreto Castilla y León recibirá 700 millones menos

El Gobierno de Sánchez, a juicio de Terol, intentó apropiarse de los ahorros de las entidades locales y, un año después, sigue sin poner en marcha el Fondo COVID de 3.000 millones de euros que prometió. "Solo en 2020, según datos del propio Gobierno, las entidades locales tuvieron un incremento del gasto provocado por el COVID de 1.259 millones de euros" .

Subida de la luz

Los populares piden"un fondo para paliar los efectos de la subida de la luz en las entidades locales. "Ante un nuevo record en el precio de la luz ( es ahora un 240% más cara que hace un año) no creemos a un gobierno que tenía en su poder un informe del 2018 (de la época de Rajoy) que incluía propuestas para bajar la luz un 30% y no ha hecho nada en 3 años". Las medidas implantadas por el Gobierno "además de no dar resultado son temporales ya que tanto la luz como los combustibles y el gas están subiendo a un ritmo 14 veces mayor que el salario mínimo interprofesional y tirando de los precios al alza".

Desde el PP "proponemos sacar del recibo todos los costes no energéticos de la factura que fueron metiendo otros gobiernos socialistas para tapar su mala gestión y bajando los impuestos de verdad (dejar a 0 el impuesto sobre el valor de la producción). En concreto "proponemos usar 2.000 millones de euros obtenidos por las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para aliviar la factura;

traspasar a los presupuestos generales del Estado los costes no energéticos (3.400 millones que se rebajarían del coste de la luz); suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (-1.600 millones); y consolidar la bajada del IVA de la electricidad al 10% (-2.000 millones).

Por último Terol condenó en nombre de su partido "toda agresión por razón de orientación sexual, credo religioso o ideología".