La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Junta de Castilla y León a llegar a acuerdos con representantes de los trabajadores del Sacyl para mejorar la Atención Sanitaria, tras valorar "la difícil, crítica y compleja situación" del servicio en Zamora y el resto de la comunidad autónoma, al objeto de buscar soluciones razonables y consensuadas. "La falta de personal sanitario no es un problema que haya llegado de repente, no puede ser una excusa", indica CSIF en un comunicado público, mientras apuntan que más de la mitad de los médicos residentes que finalizaron su especialidad de médico de familia en Castilla y León decidieron ejercer fuera de la comunidad, ante lo que considera que el Gobierno autonómico "debe ofrecer alicientes para que los profesionales se queden". Por otro lado, de las 170 plazas convocadas en 2020/2021 solo se han ocupado 120. Para incentivar el asentamiento de profesionales sanitarios en la comunidad resulta imprescindible que la Junta ofrezca unas condiciones laborales atractivas, en cuanto a temporalidad y retribuciones, entre otras cuestiones para que no escapen a otras comunidades o países.

El rechazo de las Cortes de Castilla y León a la reforma sanitaria impulsada desde la Consejería de Sanidad, “que nadie quería, por cierto, ofrece una gran oportunidad para iniciar la mejora y la reorganización de Atención Primaria desde cero y desde el diálogo y el acuerdo”, valora el presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Juan Carlos Gutiérrez-Rodilla.

Pide a los partidos que no hagan demagogia, que no politicen un servicio público básico tan sensible, como es la sanidad, Además, CSIF insta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a seguir el positivo ejemplo del diálogo y de la negociación realizada con los profesionales de la medicina y con los fondos adicionales, que ha resultado beneficiosa para todos.

“Acordemos una mejora necesaria de la sanidad de Castilla y León, pero que deber ser razonable, teniendo en cuenta a los profesionales, y sin que suponga una merma de la asistencia presencial, una pérdida de la calidad, o el cierre de centros de salud y de consultorios en el medio rural”, remarca Gutiérrez-Rodilla. Ha anunciado que CSIF va a pedir una reunión con Fernández Mañueco, “para conocer las intenciones concretas del Gobierno autonómico en la gestión de la sanidad y de la Atención Primaria, porque él debe pilotar la reforma sanitaria”.

Fondos personales

Precisamente, el responsable de Sanidad de CSIF ha recordado que el Boletín Oficial de Castilla y León ya publicó hace unos días, concretamente el 2 de septiembre, el acuerdo firmado con la Junta -el pasado 23 de julio- sobre el reparto de los fondos adicionales a todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, entre los que se incluyen todos los profesionales de la Gerencia Regional de Sanidad, Sacyl. “Unos pagos que esperamos que se abonen en el primer semestre del próximo año”, subraya. Ha destacado que, con esa negociación llevada a cabo entre la Presidencia de la Junta, CSIF y las otras dos organizaciones sindicales de la Mesa General de Empleados Públicos de la Junta, el reparto de los fondos se hará de manera lineal, la misma cantidad para todos los trabajadores, y es consolidable a través del complemento específico.

Situación de Atención Primaria

Por su parte, la portavoz del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, María José San Román, que ha participado en la rueda de prensa ofrecida esta mañana por el sindicato independiente, ha señalado que es cierto que el sistema de salud pública de Castilla y León "está mostrando serios problemas de asistencia y sostenibilidad, pero no por el agotamiento del modelo, como ha dicho la Consejería de Sanidad, sino por la deficiente gestión e inacción de años de la Administración autonómica".

Los datos de jubilación de médicos en la Comunidad -más de 1.670 en los próximos 10 años- y de otros profesionales sanitarios no son nuevos, se conocen desde hace tiempo. Por ello, "la carencia de personal no puede ser una excusa para justificar el desmantelamiento del actual modelo de Atención Primaria", asegura San Román, que subrayaba que “la culpa es el abandono inversor que se viene produciendo desde hace años, tanto en personal como en medios”.

Los medios técnicos "se han dejado de lado completamente y han quedado obsoletos", agrega el sindicato, como demuestra que "en los centros de salud nos encontramos actualmente con electrocardiógrafos (ECG) y ecógrafos de hace más de 10 años". La organización sindical denuncia "una estructura sanitaria con centros de salud y consultorios viejos y destartalados, reducidos para el equipo de profesionales y usuarios; sin espacios adecuados para los residuos; con consultas compartidas; con salas de espera pequeñas, con escasos servicios que obligan a demasiados desplazamientos para cuidados, tratamientos o rehabilitaciones". Una denuncia que El CSIF amplía al sostener que un "alto porcentaje de centros de salud de la comunidad no cumplen, ni de lejos, los puntos más básicos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)".

La población de Castilla y León cada vez está más envejecida, lo que hace que sean más frecuentes y numerosas las patologías crónicas, de las cuales realiza el seguimiento el médico de familia y la enfermera. Los equipos de profesionales de Atención Primaria son cada vez más escasos, con plazas que se amortizan o que no se cubren, acumulaciones en las consultas, enfermeras que van sumando cada vez más cupos de médicos, y que estos también acumulan la atención del cupo de dos o más facultativos compañeros.

Formación y captación de profesionales

La grave carencia de personal sanitario, especialmente la falta de médicos, es algo que también va ligado a la formación universitaria y a las condiciones laborales que ofrece la Junta a los profesionales recién licenciados, expone el CSIF, que considera que la Junta tiene que ampliar el número de alumnos de medicina y de otras profesiones sanitarias en las universidades de la comunidad, así como exigir al Gobierno más plazas MIR. Es cierto que han aumentado en los últimos años el número de estas plazas, pero aún son insuficientes