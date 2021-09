El Ayuntamiento de Zamora adjudicará el próximo viernes en sesión plenaria el contrato de parques y jardines a la empresa Ingeniería y Gestión Medioambiental (IGM), a pesar de que ésta ha mostrado su intención de no cumplirlo y retirarse del procedimiento. En el equipo de Gobierno no encuentran motivos legales para el desistimiento y hacen responsable a la sociedad de cualquier error que haya podido cometer en los cálculos realizados a la hora de presentar su oferta. En otras palabras: si hicieron una baja demasiado grande, es su problema. Por el contrario, lo que busca la firma es evitar tener que cumplir con la gestión del servicio y que se le devuelva la fianza depositada.

El concejal de Hacienda y teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas, ha explicado que el Ayuntamiento de Zamora no puede responder a la petición de la empresa para desistir del contrato si la propia empresa cumple con los requisitos. “Es absolutamente imposible que nosotros podamos hacer cualquier otra cosa, porque no hay motivo de expulsión de esta empresa ni ninguna cuestión que justifique su rechazo”, ha señalado. Para el dirigente de Izquierda Unida, el asunto está más que claro. “Esta empresa presentó una oferta y se colocó en el primer lugar del proceso; posteriormente, nos entregaron toda la documentación necesaria sobre la solvencia técnica y económica, por lo que el único escenario posible es seguir adelante”, ha expresado.

La empresa, sin embargo, ya ha manifestado que no quiere cumplir con su oferta. Lo ha hecho hasta en dos ocasiones, pero no en el equipo de Gobierno mantienen que no hay vuelta atrás. “Lo único que pueden hacer es no firmar el contrato, pero eso acarrearía la pérdida de la fianza y tampoco quieren perderla”, ha comentado Miguel Ángel Viñas.

Para la oposición, no obstante, cabría otro escenario, como así ha apuntado el viceportavoz del Partido Popular, Víctor López de la Parte. “Lo que probablemente ocurra es que vamos a tener adjudicado un contrato que la empresa no va a cumplir y se va a judicializar, de manera que seguiremos con la gestión de parques y jardines caducada y con un problema más en los tribunales”, ha indicado. “Es una chapuza más de este equipo de Gobierno, pero seguro que se ponen la medallita de que han sacado un contrato adelante, aunque sea un salto al vacío”, ha añadido. “En definitiva, en vez de dar soluciones reales, lo que vamos a tener es un contrato caducado y judicializado”, ha concluido el edil.

El Partido Socialista, por su parte, ha mostrado de nuevo su preocupación ante la situación de este contrato de parques y jardines, como ya hicieran respecto a la suspensión del de basuras el pasado viernes. “Nos preocupa que finalmente este asunto termine judicializado y volvamos a perder un tiempo que no tenemos”, han señalado. De hecho, desde la formación han lamentado que no se haya pedido más documentación extra a la vista de que la oferta pudiera ser anormalmente baja respecto al precio base de licitación.