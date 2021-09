¿Cómo obtener ahora mismo el certificado COVID si tenemos que demostrar que tenemos puestas las dos dosis a la hora, por ejemplo, de viajar?. Pues seguramente la forma más fácil sea entrar en la aplicación de Sacyl Conecta, entrar en el aparado de documentación clínica y abrir o descargar el certificado con nuestras vacunas.

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta muy útil a la hora de gestionar citas, conseguir información sobre centros y consultorios, asesorarse sobre el COVID 19, ver el certificado de vacunación, el resultado de unos análisis, la hoja de medicación o el justificante de una baja laboral. La aplicación tiene la ventaja de la facilidad de acceso.

La aplicación funciona para android y Apple y con ella se facilita el acceso a la gestión de citas a demanda con los centros de salud, el acceso a documentos clínicos y a más servicios e información.

Desde cualquier lugar, a través del móvil, un usuario puede solicitar, consultar y anular una cita con los profesionales de su centro de salud, y puede elegir el horario que mejor se adapte a sus necesidades e integrarla en su calendario personal. El ciudadano puede concertar citas de demanda para las diferentes categorías profesionales habilitadas. Y en una misma operación podrá añadir al calendario de su teléfono un aviso para recordarle la cita que ha concertado. Además, también podrá consultar las citas pendientes que ya tiene programadas, así como cancelar aquellas a las que no pueda acudir.

Varias tarjetas. Para una mayor comodidad y facilidad de uso, el usuario podrá guardar en su móvil los datos de varias tarjetas sanitarias (por ejemplo la suya, la de sus hijos, o la de personas mayores que tenga bajo su cuidado) y elegir de manera muy sencilla con cual de ellas quiere gestionar una cita.

También permite ver detalles del profesional asignado, el lugar al que acudir a consulta, sala etc.

Así mismo, la aplicación dispone de un buscador de centros de salud desde el que se podrá localizar la dirección de un centro, ver mediante “maps” como llegar hasta él o contactar telefónicamente con el centro de salud y con el servicio de urgencias correspondiente a ese centro.

Para utilizar la aplicación es necesario tener vinculado el número de teléfono, ya que por seguridad, cada operación requiere entrar con el pin que envía la consejería al terminal.

No me da cita. Claro que no siempre la aplicación funciona como esperamos. Así, por ejemplo a veces se pide cita pero remite al usuario a que consulte al centro de salud. Esto pasa si la agenda del profesional está llena en los siete días siguientes o está mal configurada en el centro de salud.

Datos incorrectos. A veces en el acceso a la documentación Sacyl Conecta nos dice que los datos son incorrectos, a pesar de haber introducido bien el NIF y la fecha de nacimiento. Un error habitual es que se haya puesto a o mayúscula, O, en lugar del cero, 0. Puede ser también que en la tarjeta sanitaria haya algún error con el NIF o la fecha de nacimiento del usuario que la quiera utilizar.

No aparece la analítica. Todos los informes de resultados de una prueba requieren la validación previa del facultativo, y una vez validad se envía el documento para su publicación automática. Si no se publica el informe puede ser porque el profesional no haya validado los resultados, las pruebas tarden más tiempo el obtenerse (por ejemplo cuando se necesita hacer cultivos), los datos del paciente en el sistema de laboratorio no son correctos, y eso hace que no se publique en su carpeta (habría que solucionarlo en el centro de salud), las prueba tiene alguna determinación especial y no la realiza el hospital de referencia, sino un laboratorio externo (en este caso los informes no están integrados en Sacyl Conecta) o hay un fallo técnico en la mensajería que automatiza el envío del documento.

Certificado COVID. Aunque la aplicación tiene múltiples utilidades, sin duda una de las más buscadas en estos tiempos es la del certificado de vacunación del coronavirus, ya que es un documento a veces imprescindible, por ejemplo si se quiere viajar al extranjero e incluso en algunos puntos del territorio nacional, como las Islas Canarias.

Reticencias. En general los avances que posibilitan las nuevas tecnologías todavía son poco conocidos, porque la mayoría de los usuarios desconocen todo lo que pueden hacer por ejemplo con esta aplicación de la Consejería de Sanidad. Más reticencias puede haber en la utilización de las nuevas tecnologías para sustituir la atención médica presencial por otra a distancia, por ejemplo para especialistas, todavía vista como un intento de ahorro de personal.