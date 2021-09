La actuación de Estados Unidos y los países occidentales en Afganistán ha sido un “enorme fracaso” y la salida un desastre, por más que la operación final de evacuación se haya desarrollado con eficacia por parte de España. Rafael Martínez, catedrático en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona describe como una de las claves del poder talibán estriba en el rearme facilitado por los propios Estados Unidos y que acoger a los refugiados no es una opción, sino una obligación de la Carta de Derechos Humanos de la ONU.

—¿La salida de Afganistán ha sido un fracaso de las potencias occidentales?

—Nunca se reconoció como tal, pero Afganistán podría integrarse en las operaciones internacionales Security Sector Reform SSR, donde se intenta una activación integral, una ayuda integral a un país para que no solo recomponga su ejército, que era lo que tradicionalmente se hacía y lo que se está llevando a cabo en el Sagel. En la República Democrática del Congo, Haití o incluso en Afganistán se intenta hacer algo más global, activar el sistema judicial, penitenciario, el Gobierno, crear colegios, escuelas, hospitales, una infraestructura de estado que sea capaz de soportar lo que de otra manera sería un estado fallido. Lo que tienes que hacer con este tipo de misiones es ayudar a las estructuras locales que son muy débiles (ONG, intelectualidad, élites), para que con la ayuda internacional configuren una estructura estatal, de tal manera que tu le ayudas, ayudas y ayudas, hasta que hay un momento donde te retiras y ellos solos ya se supone que pueden funcionar.

—¿Por qué fracasó en Afganistán?

—Todo esto se hizo, pero había un enemigo interior, los talibanes. Al principio se luchó contra los talibanes, hasta que llega un momento en que se atrincheran, se meten en sus cuevas y montañas. Como siguen apareciendo nuevas amenazas, como el ISIS, el estado islámico y demás los talibanes se quedan ahí enquistados. En el último año y pico no había habido ni una sola víctima, no se sabe si no tenían capacidad de hacer daño o si no querían hacerlo. Daba la sensación que el estado afgano podía empezar a funcionar y Estados Unidos se harta de estar allí.

—¿Por qué había entrado en el país?

—La intervención en Afganistán empieza porque los talibanes dan apoyo a Bin Laden y desde entonces se les castiga por eso, aunque en realidad la inmensa mayoría de los que cometen los atentados del 11-S son saudíes. Hay un momento en que esto ya no tiene sentido y se va intentando organizar la salida que se pacta con los talibanes, cuando se entiende que estos no van a atacar y las infraestructuras que se han creado van a soportar, van a aguantar. El auténtico cáncer que había en Afganistán, como lo hay en tantos países, es la corrupción y de la mano de la corrupción no ha aguantado nada, ni el sistema judicial, ni el penal, ni el Ejército o la Policía. No es que haya una lucha encarnizada por intentar controlar el país, es que en menos de una semana se han hecho con el control de todo, se han extendido como una mancha de aceite, se han ido y los otros han venido. Por qué, porque las estructuras que se han hecho eran de barro, y el barro en cuanto echas agua se rompe.

—¿Se han intentado imponer estructuras de un país occidental en un país que no tenía esa tradición o esa cultura?

—Es lo que se hace siempre. Occidente lo que sabe hacer es occidentalizar, y digamos que tiene unos cuantos fracasos en su morral, porque todos los procesos de descolonización han sido parecidos. Mientras occidente ha estado funcionó, por ejemplo, el Congo Belga, pero en cuando se marcha… ¿Por qué? porque occidente en el fondo no supo crear o no supo consolidar o no supo hacer que eso funcionase. Entonces es tiempo, vidas humanas, dinero, perdidos porque no se ha hecho nada, es decir, la razón de ser de cómo empezó todo esto era el apoyo a Bin Laden, lo mataron en Pakistán y qué sentido tenía seguir en Afganistán, o mejor dicho, ¿por qué sí en Afganistán y no en tantos otros países del mundo que necesitarían tanto apoyo como Afganistán o más?. Porque se empezó y se dijo, ya que estamos…pero al final ha sido como Vietnam y tantos otros sitios de los que se ha salido tarde y mal.

—¿Por qué las grandes potencias tienen interés en un país pobre, como Afganistán?

—Nace del reparto de países durante la guerra fría, si no Afganistán no habría entrado en el mapa nunca. Hay un intento de golpe de estado comunista que medio fracasa y Rusia invade el país para sacarlo adelante. Estados Unidos arma a los talibanes, idea de un senador americano y consiguieron echar a los rusos, se quedaron con el armamento y bueno, es un país inhóspito, desagradable, y lo que tiene es que es frontera estratégica con Pakistán, que es el acceso a la zona caucásica, es lo único que le da cierta relevancia. Pero luego como país es muy agreste, muy difícil…salvando las distancias fue como España para las tropas napoleónicas; en un país agreste la guerra de guerrillas los mató, nada más ni nada menos que a las tropas napoleónicas. Afganistán para Estados Unidos fue como España para las tropas napoleónicas, un país inhóspito. Hay mil razones que explican como y por qué pasó, pero estratégicamente Afganistán no interesa nada. Lo mismo que interesa Vietnam ahora, nada, pero en su momento miles de estadounidenses murieron. Porque con la guerra fría con dos bandos enfrentados, a determinados países no se les quería consentir que tuvieran determinado tipo de regímenes y ahí viene toda la explicación.

—¿Fue un error armar a los talibanes?

—Visto con el tiempo si. En su momento fue fantástico porque a los soviéticos se les expulsa de Afganistán por esto, si no estaríamos hablando seguramente de otro país, a lo mejor otro Cuba, no lo sé. En su momento fue una idea brillante. Era armar a unos pastores, fíjese la pinta que tienen, que son soldados medievales que utilizan el terreno. ¿Porque Israel no puede con Palestina, pese a que tiene misiles frente a piedras?, porque los palestinos tienen en la franja de Gaza una red de túneles brutal por la que escapan. Los talibanes ni siquiera son terroristas que quieran ir contra occidente, ellos lo que quieren es su país, su dominio, su control y todos los que viven bajo su control absoluto y su estado medieval y ya está, que nadie se meta allí y nadie les diga nada. Es un desastre, pero eso es lo que hay. Al final está triunfando la realpolitik, esta política realista que dice, a ver, friamente qué intereses tenemos en Afganistán, ninguno, que es lo que estamos perdiendo, todo esto, que es lo que podemos perder si salimos, bueno prestigio. Y han dicho, fuera.

—¿Podría intentarse reconquistar Kabul, al menos para rescatar a todos los refugiados?

—¿Cuantas vidas de españoles soportaría España en el rescate de afganos? Seguramente ninguna; a la primera víctima española caería sobre el Gobierno la pregunta de qué se nos ha periodo ahí para qué ha tenido que morir un solo español para salvar a los afganos, que se cuiden ellos. Bueno, es la desafortunada frase de Joe Biden, pero bastante cierta, si Afganistán no se quiere defender, ¿qué vamos a hacer nosotros defendiéndolos a ellos?. Yo no voy a luchar la guerra que ellos no han querido luchar. Si Afganistán hubiera hecho frente a los talibanes seguro que Occidente hubiera armado al ejercito afgano durante bastante tiempo. Pero es que no han durado una semana, han salido corriendo.

—¿O sea que el Ejército afgano no estaba tan preparado como parecía?

—Por capacidad de lucha y por armamento hubieran tenido mucha capacidad, pero en su inmensa mayoría es un tema de corrupción, se compran y los poquitos que se quedaron que querían resistir estos se han pasado a un valle de Afganistán donde hay unos veinte mil resistiendo, liderados por el hijo del León, un señor de la guerra que luchó contra los talibanes.

—¿De este fracaso el Gobierno español sale reforzado por el éxito de la operación final de rescate?

—No se si el Gobierno español, pero a la ministra de Defensa y el bloque de las Fuerzas Armadas sí hay que darles la enhorabuena. Bajo condiciones pésimas y con una planificación prácticamente nula han sido capaces de responder con la máxima eficacia posible en esas circunstancias. La pregunta es, ¿por qué no empezaron en mayo a hacer la lista de evacuables, como Francia o Alemania?. ¿Por qué no se pensó antes, si vienen mal dadas, qué caminos o qué vías vamos a seguir para evacuar a esta gente?. Porque al final los evacuados tuvieron que llegar como pudieron al aeropuerto de Kabul, y una vez allí gritar España y agitar pañuelos amarillos y rojos. Estoy convencido de que hay gente que tenía que haber salido y sigue allí, no ha podido llegar al aeropuerto. Si se analiza la acción friamente no solamente por parte de España sino de todos los países, la salida de Afganistán ha sido precipitada, desorganizada y absolutamente mal planificada. Ahora bien, una vez que eran esas las circunstancias España da el callo hasta el último día; hay países que tres o cuatro días antes dicen, se acabó, yo no pongo en juego una vida más. Hemos tenido la fortuna de que con las bombas esas del aeropuerto no haya caído ningún español, igual que cayeron militares norteamericanos.

—¿Cuál debe ser el papel de España en este tipo de misiones militares exteriores?

—El papel de España en estas situaciones es multilateral, estas operaciones internacionales no las hace España sola, sino en el marco de Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea o de la OSCE. Por lo tanto su responsabilidad será la que se fragüe en los acuerdos multilaterales por parte de los organismos a los que pertenece y a los que se acoge para actuar. Además nuestra normativa es clara en ese sentido, sólo se autoriza la intervención cuando hay esa cobertura internacional.

—¿Partidario de acoger refugiados o de cerrar fronteras, como pide VOX?

—No hay que mezclar el refugiado político y el inmigrante porque son dos situaciones diferentes. La inmigración es una política que decide un Gobierno. Pueden optar por fronteras cerradas, como defiende VOX o los partidos populistas europeos, que entienden que el inmigrante es un peligro y hay que cerrarlo. Para mi es un grave error pero es una política posible. Y hay quien le encantaría que el mundo no tuviera fronteras y que todos circuláramos libremente y nos ubicásemos donde quisiéramos. A mi también me parece otro severo error, pero hay gente de la extrema izquierda que tiene este tipo de visiones y le gustaría generar un mundo de ese estilo. Las políticas migratorias son lo que son y hay países tan socialdemócratas como Suecia o Dinamarca que están regulando el flujo de inmigrantes porque están viendo que esa política de puertas abiertas a la inmigración no está siendo positiva, está generado guetos, no está generando la integración de las personas que llegan, y no les está gustando los resultados.

—¿Y los refugiados?

—Es una cosa distinta, porque la carta de Derechos de las Naciones Unidas establece la obligación por parte de los estados de aceptarlos, no hay discusión posible. Existe el derecho de asilo y la condición de refugiados no se les puede negar. Si una mujer afgana pide la condición de refugiada política porque en su país la quieren matar o esclavizar, alguien puede negarlo. Pues entonces, no sé donde está la discusión. Una cosa distinta es que dijéramos vamos a buscar a todas las afganas porque están en peligro de muerte, vale y por que no vamos a por los que tienen la condición de demócratas en China que también están el peligro, o en Irán, o en tantos y tantos países. Incluso con fronteras cerradas a cal y canto no podrías negar a un refugiado político un asilo.

—¿Cuánto tardaremos de olvidarnos de Afganistán?

—¿Nos acordamos de Haití? Porque ha habido un terremoto hace cuatro días y han muerto cientos de miles de personas. Pero justo a la vez sale de lo Afganistán y eso quedó cerrado. Y hace año y pico o dos años nadie hablaba de Afganistán, como si estuviera solucionado. Pues no. ¿Y hablamos de Marruecos, del salto de la valla de Ceuta o esto ya no hablamos?. Porque los chavales que el propio Gobierno marroquí lanzó a España ahora están que si quieren volver o no, o los quieren echar. ¿De esto se acuerda alguien?. La velocidad mediática de las cosas es brutal. Es la meteorización de la política. La política necesita pausa y la comunicación no. El problema es que cuando hacemos política necesitamos pausa, reflexión, diálogo, madurar los consensos. Cuando estamos haciendo comunicación necesitamos vértigo, impacto velocidad. Y cuando estamos haciendo comunicación política nos acercamos más al concepto comunicación que al concepto política. Y tenemos cada vez más en España una política que no se basa en la política sino que se basa en la comunicación. Y por lo tanto todo interesa lo que interesa un titular.

—¿Los gurús son ahora los jefes de gabinete en lugar de los ideólogos de los partidos?

—Si, pero estos “spin doctor” son muy peligrosos porque es gente que se mueve muy bien en el corto pero muy mal en el medio y largo plazo. Yo frente a ellos con toda mi cátedra, estudios y lecturas soy un zoquete, un tonto a las tres, incapaz de hacer nada con su velocidad, su vértigo, a su conocimiento de 1.267 casos similares. Pero en el medio y largo no tengo ningún problema en enfrentarme a cualquiera de ellos, no tienen visión de futuro, nada, viven los cinco minutos siguientes y no miden más allá.