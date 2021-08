Sensuales, naturales y muy femeninas. Así son las imágenes que conforman la exposición “Soy quien quiero ser”, que se inaugura hoy en Ibiza. Una muestra fotográfica con doble acento zamorano, ya que su autora es la artista Mónika Teruelo y la protagonista absoluta de los retratos es la deportista Sara García, la primera mujer europea en acabar el Dakar en la categoría de motos.

El título de la muestra hace referencia a las dos mujeres. La fotógrafa por su afán por sacar su arte personal y la deportista para subrayar “su equilibrio mental, corporal y emocional, además de ser todo un ejemplo de valentía para mucha gente, sin distinguir si son hombres o mujeres”, afirma.

“Teníamos una amiga en común y se me ocurrió este proyecto. Nada más proponérselo, no dudó en aceptar. Ella, como yo, quería darle visibilidad a su carrera y le gustó la propuesta”, explica Mónika Teruelo sobre la elección de esta modelo de excepción para su primera exposición fotográfica, donde explota su profesionalidad como artista especializada en body painting —el arte de dibujar en el cuerpo humano—, al que lleva dedicada muchos años.

Teruelo es una artista multidisciplinar dispuesta a iniciar una nueva etapa en su carrera, con un bagaje de estudios y profesión enfocados al arte, el diseño y la ilustración. “Tras obtener diversas menciones y premios nacionales e internacionales, he encontrado en la fotografía artística y el body painting la forma perfecta de expresar mi verdadera visión artística”, reconoce la fotógrafa.

Por otra parte, organizar esta exposición en Ibiza también es fruto del camino por el que le ha llevado su vida. “Hace dos meses que me he trasladado a vivir aquí, buscando un cambio en mi carrera, y todo ha salido rodado”, agradece. “Parece que la isla me ha recibido con los brazos abiertos”, asegura. De hecho, la exposición se ubica en un lugar calificado como “mágico” de la isla. “Es un sitio espectacular, una cala pequeña que tiene un espacio dedicado a artistas residentes en la zona”, describe. Se trata del espacio AstARTE, en el Jardín de Sa Caleta, donde esta tarde —y hasta el 3 de septiembre— se podrá visitar la exposición.

La colección original se compone de cerca de una treintena de obras, pero la autora ha tenido que seleccionar diez de ellas, debido a lo reducido del espacio en la cala “y a que las fotografías son de gran tamaño, por lo que era imposible que cupieran todas”, razona la autora.

Con estas imágenes, la artista combina el arte del body painting con la fotografía de retrato, “donde se muestra el viaje interior hacia la historia de Sara García”. Sobre cada una de las fotografías que conforman esta exposición, Teruelo explica que “se tratan de una vivencia íntima, no tanto porque el lienzo de quien pinta sea un cuerpo desnudo, sino porque con cada trazo dirige al modelo hacia su propio viaje interior, hacia la conexión cuerpo, mente y espíritu, para estar en armonía con su verdadero ser”.

Con respecto a la forma de crear esas imágenes, la zamorana sabía que tenía que apretar el disparador “cuando su luz interior se me muestra y me permite capturarlo para siempre en instantáneas que muestran su propia alma”, resume sobre su forma de trabajar con la cámara.

Centrándose en la protagonista de las imágenes, Teruelo detalla que estas imágenes del cuerpo de la campeona del Dakar “muestran el trabajo duro y el esfuerzo en forma de cicatrice y el mimo y cuidado con el que cuida y fortalece su hermoso cuerpo, para conseguir todos sus sueños. Un perfecto equilibrio de mente, cuerpo y espíritu”, enumera la artista.

El objetivo último de la exposición, que viajará por más lugares de la isla pitiusa, “es dar visibilidad a las mujeres en deportes minoritarios y principalmente masculinos, poniendo en valor la capacidad femenina y la lucha por la igualdad”, remarca.

La exposición, por otra parte, tendrá un fin solidario, según anuncia Mónika Teruelo, “contribuyendo con este colectivo femenino para que puedan seguir desarrollando su carrera profesional y sirviendo de inspiración para otras mujeres”, subraya Teruelo para finalizar.