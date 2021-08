Cristian Afonso es el zamorano elegido para representar a la provincia en el certamen de Míster Internacional Spain 2021 que se celebra del 17 al 23 de septiembre en el teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. El joven de 21 años se presenta a la gala masculina de belleza más importante del país con muchas ganas y lleno de orgullo por poder representar a esta ciudad. Se considera a sí mismo como una persona trabajadora que lucha por lo que quiere, persigue sus sueños y basa su vida en todo lo que hace. Actualmente pasa la temporada de verano ejerciendo de socorrista y está opositando para ser Policía Nacional.

–Va a representar a Zamora en el certamen Míster Internacional España. ¿Por qué se presentó al concurso, fue algo premeditado?

–La verdad es que fue un poco por casualidad. Vimos la noticia y un poco a modo de broma pasamos unas fotos mías, no pensábamos que fuera a ocurrir esto. La sorpresa llegó cuando a los pocos días me llamaron para decirme que estaba entre los posibles candidatos, después de conocernos un poco más hicieron una reunión y resulté ser el elegido.

–¿Cómo se sintió cuando le dijeron que había sido seleccionado?

–Muy orgulloso de poder ser el representante de una ciudad y a la vez emocionado.

–¿Es su primera experiencia en este mundo?

–De momento sí. No sé que va a pasar luego, todo depende. Todavía no sé si me gusta, si me siento cómodo. Quiero descubrir si es algo que me apasiona o solamente quiero vivir la experiencia, pero ya veremos que pasa. Mis objetivos de momento no están enfocados a la moda y el modelaje.

–¿Cómo están siendo estos últimos meses de preparación?

–Va bien. Desde el día que me enteré que había sido yo el elegido intenté enfocarme al 100% en ello. Trabajar en el gimnasio más la estética, la hipertrofia, y la verdad que he trabajado mucho a nivel físico. He cuidado mucho la alimentación, que eso siempre lo hacía bastante pero ahora de una manera más enfocada al certamen. Hay que vigilar los detalles y ahora que se acerca la dieta es un poco más estricta y sufriendo un poquito, pero bien.

–¿La belleza lo es todo?

–Está claro que no. Aunque sea un concurso de belleza tampoco lo es todo porque hay más valores que puede representar una persona que están mucho más allá de ser guapo o no.

–A parte del físico, ¿qué valores cree que tiene que transmitir?

–Humildad, sinceridad, trabajo, sacrificio, perseverancia y lucha.

–¿Ha tenido contacto con alguno de los últimos Míster Zamora?

–Con Guzmán que fue el representante del año pasado, no. He hablado con Manu Escalante, que representó a la ciudad en el año 2019. Alguna vez coincidíamos en el gimnasio y quise preguntarle un poco sobre su experiencia. Me comentó cómo le fue y algunos trucos.

–¿Qué consejos le ha dado su gente cercana?

–Que viva la experiencia, lo más importante. Y también que no me preocupe porque lo que tenga que ser será. Estoy aquí para disfrutar.

–¿Qué le diría a las personas que tienen prejuicios con este tipo de certámenes?

–Lo primero que se informen un poco más. Yo creo que este tipo de certámenes no hacen mal a nadie. Ahora mismo se juzga más o menos la belleza desde una perspectiva propia del jurado, que cada año es diferente y como cualquier otro tipo de situación. A veces un policía te puede multar por una infracción y otro no, o un profesor te puede aprobar con un examen que otro no. No sé por qué hay gente que lo juzga tan mal, cada uno tiene una opinión y hay que respetarlo. En estos certámenes no se busca al más guapo sino al más completo en diversos aspectos.

–¿A qué dedica su tiempo libre un Míster?

–Sobre todo me gusta viajar, lo que puedo y lo que económicamente se permite. Además de estar con mis amigos y con mi chica. Ahora con el COVID está todo más restringido, hay que tener mucho más cuidado, pero se pueden seguir haciendo cosas. También me gusta mucho ver fútbol, jugué cuatro años en el Zamora. Soy muy cocinitas y hace poco he retomado una afición que había dejado un poco aparcada: leer.

–¿Qué supone para usted representar a Zamora?

–Un poco de responsabilidad, hay días que se lleva mejor, otros peor… Muchas veces siento que tengo un peso muy grande encima de mí, pero lo llevo en general bien. Siento orgullo, satisfacción y a la vez mucha responsabilidad Aunque parezca que no puede ser así, para mí sí lo es.

–¿La ciudad le ha mostrado su apoyo?

–Estoy muy agradecido con los comercios locales que me están ayudando en esto. Sin embargo, me siento decepcionado porque a día de hoy no he recibido todavía el apoyo por parte de las instituciones como pueden ser el Ayuntamiento o la Diputación.

–¿Qué le está aportando esta experiencia a nivel personal?

–Me está enseñando bastante a luchar y a tener ilusión. Es una experiencia diferente, bonita, que voy a vivirla y que espero que sirva para abrirme puertas en un futuro.

–¿Nervioso?

–Nervioso ahora mismo no. Cuando llegue ya se verá. Tendremos que ir en avión hasta allí y luego con los demás chicos estoy seguro de que va a haber un buen ambiente y la estancia será muy cómoda. Luego claro que tendré nervios en las pruebas o un poco antes. Lo que me ha pasado siempre en estas situaciones es que al principio me pongo nervioso, pero enseguida se me pasa. Cuando jugaba al fútbol siempre estaba inquieto hasta que el árbitro pitaba el comienzo del partido y se me iban todos los nervios de golpe.

–Puede adelantarnos algo sobre cómo se va a desarrollar el certamen.

–Llegaremos con la concentración a Santa Cruz de Tenerife el día 17 de septiembre, la gala se celebrará el 23. Durante esa semana de convivencia aprovecharemos para conocernos y vivir al máximo la experiencia. El certamen tiene varias categorías: pruebas físicas a modo de triatlón en las que tenemos que nadar, correr y hacer unos burpees; luego hay una sesión de fotos en bañador; otra con el traje regional propio de cada provincia y modelaje con un traje de vestir.

–¿Se ve con posibilidades de ganar?

–Me parece muy difícil ganarlo porque es complicado y hay muchos participantes. Además, yo desconozco los criterios que va a tener este año el jurado para elegir al ganador. Comparándome con los demás chicos creo que sí tengo posibilidades, no sabría decirte si para ganar o al menos para quedar en un buen puesto. Ya que voy, hay que ir con todas.

–Para terminar, una frase que le defina.

–“El que suda más en la práctica sangra menos en la guerra”. Es del último libro que me estoy leyendo y me gustó mucho su significado.