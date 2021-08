La Junta de Castilla y León anunció este jueves la prórroga de las medidas restrictivas que imperan en la comunidad autónoma para evitar la propagación del coronavirus entre la población y confirmó que estarán en vigor, al menos, hasta el próximo 13 de septiembre. Por tanto, Zamora mantendrá las mismas limitaciones que en las últimas semanas para afrontar la fase final del verano y el inicio del nuevo curso. Así lo explicó el portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, que indicó que el contexto actual “aconseja” firmeza en lugar de relajación.

De este modo, todo seguirá igual en lo que se refiere a la limitación de aforos y horarios en la hostelería, locales de ocio y fiestas en los pueblos. “Hay una evolución favorable, pero seguimos con unos niveles de incidencia y de ocupación muy altos”, aseguró Igea, que opinó que “esta es la mejor manera de prevenir rebrotes”.

La evolución epidemiológica es uno de los factores que influye en la decisión de mantener las restricciones, pero no es el único. La prudencia de la Junta está vinculada también a la celebración de fiestas patronales en numerosos municipios de la comunidad durante las próximas semanas: “Queremos mandar un mensaje de precaución”, reconoció Igea, consciente de que ha habido brotes vinculados a estas festividades en diferentes localidades y sabedor del problema que supondría que esa circunstancia se diera en ciudades como Salamanca o Valladolid, que vivirán sus días grandes a comienzos de septiembre.

De este modo, Francisco Igea hizo un llamamiento a los alcaldes y a los ciudadanos para “extremar la prudencia en los eventos festivos” y recalcó que “luchar contra la enfermedad es una tarea de todos”. “Sería bueno evitar estos brotes”, zanjó el portavoz.

Preocupación ante un posible repunte de la mano del inicio del curso

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, reconoció que el Ejecutivo autonómico mantiene la preocupación ante la posibilidad de que se produzca un repunte “quince o veinte días después de los periodos de fiesta”. Es decir, de la mano del inicio del curso. De ahí que el responsable regional insistiera este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la necesidad de que los ayuntamientos hagan también un “ejercicio de responsabilidad” durante estos días.

En ese sentido, Igea lanzó un mensaje a los alcaldes: “Si somos capaces de organizar festejos con seguridad, adelante; si no, hay otras opciones. Si uno no es capaz de garantizar la seguridad es mejor no hacer nada”, advirtió el vicepresidente autonómico, que remarcó que “la cogobernanza también vale para los municipios”. En ese escenario, Francisco Igea se mostró consciente de la “acumulación” de fiestas patronales que se avecina e insistió en que este tipo de eventos se suelen relacionar con los picos de incidencia.

Además, el portavoz del Gobierno autonómico aseguró que habrá sanciones para aquellos ayuntamientos que incumplan las normas y afirmó que ya hay algunos municipios que tendrán que asumir su responsabilidad.