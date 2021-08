La venta de carburante se ha disparado en el primer semestre del año, según se refleja en el último informe de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), recogido por la agencia Ical. Este considerable aumento —si se compara el primer semestre de 2020 con del actual año— se debe sobre todo a la eliminación de las restricciones motivadas por la pandemia y los expertos auguran que se abre un camino a la recuperación tras la crisis causada por el COVID.

En términos generales, se consumieron entre enero y junio 859.982 toneladas en total de diesel y gasolinas 95 y 98, los principales productos. Sin embargo, y a pesar del optimismo que levantan los datos, aún quedan lejos de los guarismos registrados en el mismo periodo de 2019, último año precrisis, cuando se alcanzó casi el millón de toneladas (992.164). O lo que es lo mismo, los castellanos y leoneses aún consumen un 13,3% menos que hace dos años. De este modo, la comunidad se encuentra en un punto intermedio entre la notable mejoría respecto a 2020, cuando el confinamiento y la escasa movilidad protagonizó el primer semestre, y el margen que aún queda por recuperar hasta alcanzar los niveles anteriores. Así lo considera también el vicepresidente y portavoz de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, quien explica en declaraciones a la agencia Ical que la economía “está empezando a repuntar, más allá de los problemas que hay en esta situación de incertidumbre”.

“Esperamos que a medio y largo plazo, pero no corto, las cosas recuperen su lugar. La economía depende en gran parte del ritmo de vacunación y las variantes. No es una crisis al uso como la de 2008, que tenía rápida y media solución. Ésta depende de diferentes variables”, expone, para advertir que en términos de movilidad de los españoles, los pueblos de Castilla y León “no tienen el movimiento de otros años”.

El último informe de Cores indica que el consumo de diesel alcanzó entre enero y junio las 746.023 toneladas en la comunidad, con un incremento del 20,6%; mientras que las ventas de gasolina 95 se elevaron un 34,7%, y las de 98, un 37%, hasta las 106.933 y 7.025 toneladas, respectivamente.

“Los datos del primer semestre son mejores que 2020. Faltaría más. Pero lejos de 2019. Si no tenemos unos buenos timoneles no echaremos pelo en la economía. Queremos coordinación entre administraciones y homogeneidad entre todas las autonomías. El transporte tiene incertidumbre por los mensajes y es nuestra gran duda y precaución. No sabemos qué van a legislar dentro de cuatro días”, critica Pizarro.