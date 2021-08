Llamar a un taxi a altas horas de la madrugada para que se acercara a recoger a un grupo de jóvenes al pueblo de al lado después de una larga noche de fiesta era una de las estampas que más se repetían durante la mayor parte de los días de verano, hasta que la pandemia del coronavirus estalló y todo se quedó en simples recuerdos de carretera.

“Si antes estábamos arruinados, ahora lo estamos más todavía”, confiesa el presidente de la Asociación AutoTaxi Zamora, Jorge Alonso Muriel. Las continuas restricciones, como el cierre del ocio nocturno a la 1:30 de la noche o que no se puedan celebrar las tradicionales verbenas de verano de los pueblos, han supuesto un duro golpe para el sector del taxi, aunque continúan “como pueden”.

“No había nadie por la calle”, recuerda Alberto Iglesias, “al día podíamos llegar a hacer uno o dos servicios, sobre todo de personas que iban al hospital o a urgencias”, y la cosa se quedaba ahí. Algo parecido es lo que ocurre durante las noches estivales, en las que, anteriormente, un taxista podía trabajar de viernes por la tarde a domingo por la mañana casi “sin parar”. “Ahora acabamos los servicios a las diez de la noche los fines de semana”, asegura Alonso, aunque sigue habiendo taxis de guardia por si hay alguna emergencia.

Rubén Fernández decidió entrar en la profesión durante el confinamiento. “No sé cómo funcionaban y eran las cosas antes de la pandemia”, confirma el chófer. “Lo que si he notado es que, desde el confinamiento hasta ahora, sin tantas limitaciones, la cosa ha mejorado algo y se funciona más”, ratifica Fernández.

Pese a estas complicaciones económicas, afortunadamente, ninguno de los compañeros del gremio ha tenido de abandonar o vender su licencia de taxista por dificultades monetarias. No obstante, “muchos lo hemos pasado muy mal, por lo que es probable que alguna vez se nos haya pasado por la cabeza venderlo y olvidarnos de todo”, confirma el presidente de AutoTaxi Zamora. “Llevo tres años siendo taxista, pero, si llego a saber que todo esto iba a pasar, me quedaba conduciendo el camión otros 18 años más”, asevera.

Juan José Marulanda lleva menos de un mes en esta profesión, por lo que ha tenido que aprender en tiempo récord las medidas sanitarias que debe aplicar entre carrera y carrera. “Tengo desinfectante de manos y alcohol para echarle a las alfombrillas”, explica el conductor. Además de estos líquidos también cuenta con productos desinfectantes y con una mampara que protege, tanto a él como a los clientes, de estar en contacto y que garantiza poder mantener la distancia de seguridad adecuada. “A veces tenemos que hacer una excepción, como cuando vienen cuatro clientes o la persona se siente más cómoda en el asiento delantero”, continúa. En esas circunstancias que se cumpla la distancia de seguridad es imposible, por lo que, siempre, “es obligatorio el uso de la mascarilla durante cualquier trayecto”.

Una de las cosas a las que se han tenido que acostumbrar la mayoría de los taxistas durante este año y medio de pandemia es a llevar personas positivas de COVID-19, como es el caso de Jorge Alonso. “Hay gente que te avisa cuando entra, otros prefieren no decir nada”, explica el profesional. “Una vez estuve en el coche unas tres horas con una mujer porque veníamos de Madrid. A medio camino me confesó que estaba contagiada, y ella no tenía intención de decirme nada”, relata. A causa de esta experiencia, el presidente de AutoTaxi decidió hacer confinamiento voluntario “por si acaso”, ya que durante todo el camino por autovía no se pudo contar con la adecuada ventilación del vehículo. Alberto Iglesias, por su parte, actuaba como repartidor durante el confinamiento, ya que “me llamaban y me pedían cosas, como tabaco o bebidas, para que se las comprara y se las llevara a sus casas”.