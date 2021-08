El comité de empresa de Ambuibérica, empresa prestataria del servicio de ambulancias y emergencias sanitarias en Zamora, ha denunciado públicamente la existencia de vehículos de transporte sanitario "en las que se hacina a seis personas sin aire acondicionado ni calefacción, con sistemas de suspensión en paupérrimas condiciones, con elementos desprendiéndose en cada bache y realizando rutas de más de 150 kilómetros en las que los últimos enfermos llegan literalmente destrozados a sus domicilios, algunos tras haber tenido que esperar una ambulancia más de ocho horas una vez realizadas sus terapias".

Los trabajadores aseguran que hay ambulancias y UVIS móviles "sin los más básicos servicios como calefacción ni aire acondicionado, con los equipos de emergencia averiados en muchos de los casos y en otros inexistentes, medicaciones caducadas, llegando al punto de pasar las revisiones sanitarias con el mismo equipo sanitario para varias ambulancias".

Hay, además, "vehículos con más 400.000 kilómetros que en pleno servicio hay que sustituirlos por otros en similares o peores condiciones pues las averías son constantes en plena carretera teniendo que realizar incluso traspaso de enfermos a pie de calle".

En las bases del Servicio del Sacyl 112, "están hacinados sus técnicos, en espacios insalubres sin ventilación, donde hombres y mujeres han de compartir zonas de descanso sin diferenciar sexos", indica el comunicado del comité de empresa que se queja además de "carencias de personal que llevan a los trabajadores y trabajadoras a tener que realizar su trabajo durante sus vacaciones y realizar turnos continuados doblando y sin respetar los descansos marcados por ley".

El comité asegura que esta "situación insostenible" no se ha solucionado pese a las "denuncias interpuestas ante la Consejería de Sanidad, Gerencias Regional y Provincial de Salud del Sacyl, Emergencias Sanitarias, Atención Primaria, Inspección de Trabajo, Inspección de Sanidad, o partidos políticos".

Mientras, la empresa se jacta de que no va a realizar ningún tipo de inversión o subsanación de estos problemas hasta que no salga el nuevo concurso en 2022, es decir, un año más que nos espera con este caos reinante para empezar a ver si se dignan en mejorar esta situación denigrante en la que los mayores damnificados sin duda son los usuarios de un servicio propio de un país subdesarrollado, pagado a precio de oro en la totalidad de los años que se suscribe; pero, que según la empresa “no le alcanza a cubrir los 4 años de contrato” y sobre el que no existe ningún tipo de control ,ni seguimiento por parte de las administraciones contratantes. Hasta el punto de que muchas de las ambulancias que circulan por la provincia de Zamora están rotuladas con simbología de otras comunidades autónomas y provincias.

Por todo ello, "este comité y delegados de Ambuibérica en Zamora viene a denunciar esta situación y, siempre denunciará todo aquello que no cumpla la ley y vaya en contra de los usuarios del transporte sanitario, así como la defensa a ultranza de unos auténticos profesionales, como son los técnicos de transporte sanitario, que se dejan y dejarán la piel por hacer aquello que mejor saben hacer, su trabajo".