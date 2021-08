La consejera de Sanidad, Verónica Casado, señaló este jueves que “las personas no pueden ser vistas por un médico diferente cada día” y subrayó que uno de los principios que da fortaleza a la Atención Primaria es precisamente la “longitudinalidad”. La responsable autonómica, que intervino tras la celebración del Consejo de Gobierno, puso el ejemplo de que un paciente no puede ser tratado por un facultativo distinto en cada ocasión cuando se producen jubilaciones, y apostó por impulsar una reordenación y un ajuste que no solo tendrán que ver con esta cuestión concreta, sino que afectarán, en global, a toda la atención sanitaria en Zamora y en Castilla y León.

De hecho, tras hacer un paréntesis en el llamado plan de Aliste después de la irrupción de la pandemia, la Junta trabaja de nuevo en un proyecto de ordenación para que el profesional no tenga un “defecto” ni un “exceso” de tarjetas sanitarias. El “mínimo común denominador” será que “nadie” deje de tener un médico de Familia y un enfermero de referencia.

Así, durante su comparecencia de este jueves, Casado avanzó que la Consejería ya ha finalizado los estudios para modificar el mapa sanitario, con el objetivo de optimizar la redistribución de la población entre los profesionales intrazona. Además, la responsable autonómica recordó que todas las áreas han analizado las necesidades de modificación de las demarcaciones actuales, teniendo en cuenta las vacantes existentes y las que se van a producir.

Por otro lado, Casado apostilló que todas las áreas tienen que valorar anualmente los cupos para mejorar la redistribución de los pacientes y reiteró la importancia de que los cupos máximos y mínimos sean lo suficientemente amplios para mantener las competencias de los profesionales.

En lo que tiene que ver con uno de los asuntos más polémicos del plan, la consejera recordó que la idea de la Junta es que haya una “descentralización” de los centros de salud para que haya dispositivos “mucho mejor” dotados que lo que hay ahora con los consultorios. Así, a su juicio, el cambio “incrementará” las dotaciones y no las disminuirá.

Del mismo modo, Casado se refirió a la necesidad de avanzar en la digitalización para que el profesional lleve toda la información incorporada en un ordenador y así poder conectar con la historia clínica del paciente y con el hospital al instante si es necesario.

Por otra parte, Casado aseguró que la Consejería de Sanidad no ha parado de trabajar en el plan de ordenación de Atención Primaria, entre otras cosas porque, actualmente, “el 60% de los recursos sirve para atender al 40% de las personas.” “Hemos visto que hay determinados sitios que no están correctamente organizados, donde ha habido cambios demográficos, y se han producido jubilaciones”, precisó la responsable autonómica, que subrayó que “la enorme dispersión” de la comunidad autónoma fuerza una intervención para “poder dar la misma respuesta en cualquier punto” de la región.

Más reordenaciones

El vicepresidente de la Junta y portavoz del Gobierno autonómico, Francisco Igea, habló también sobre el plan de reordenación del territorio, un proyecto que debe tramitarse en las Cortes y que podría plantear la fusión de algunos municipios: “Esperamos que en este periodo de sesiones podamos sacarlo adelante. Va a ser un cambio importante y supone una apuesta de abajo a arriba, contando con los municipios y las diputaciones”, indicó el propio Igea.