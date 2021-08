"ZamorLibre". Así se llama la nueva asociación juvenil LGTBI+ que nace en Zamora para visibilizar las agresiones homófobas en España. Su fundación en el tiempo no es casual y ha elegido la fecha del fusilamiento de Federico García Loca para salir a la palestra. El colectivo aspira a promocionar "todos aquellos derechos que guardan relación con la orientación sexual y la identidad de género", así como a "eliminar los comportamientos discriminatorios y de rechazo hacia las personas LGTBI+, además de fomentar la visibilidad de este colectivo hacia el resto de la sociedad".

"Miedo a salir del armario"

El nuevo colectivo pone el foco sobre Zamora, donde detecta que "todavía existe miedo a salir del armario ante las posibles reacciones de rechazo que se perciben en el entorno familiar", sin olvidar a las personas transexuales. En este sentido, valoran de forma positiva la nueva “Ley Trans” de autodeterminación de género y "los cambios registrales que sucederán al eliminarse los certificados de disforia de género y muchos de los procesos judiciales que impiden al colectivo trans ser quienes son». Así lo testimonia Adrián Berrocal, presidente en funciones de la plataforma: "Llevamos años sin un colectivo fuerte en la ciudad de Zamora y es hora de que hablemos, y mucho, para denunciar todas las agresiones LGTBIfobas en la provincia".

El asesinato de Samuel

Zamora ha sido una de las pocas capitales de provincia en España que no se movilizó por el asesinato de Samuel. El hecho avergüenza al colectivo, ya que "no podemos permitir que la igualdad social no se haya alcanzado todavía, debemos organizarnos y luchar».

Los miembros de esta asociación llaman a integrantes del colectivo LGTBI+ de la provincia a participar en la asociación.