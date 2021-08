El portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pidió este miércoles que el Gobierno envíe más vacunas contra el COVID para lograr la inmunidad “lo antes posible”, ante la previsión de un otoño “lleno de incertidumbres”. El número dos del Ejecutivo autonómico realizó estas declaraciones tras constatar el descenso en las entregas de las últimas semanas y con la perspectiva de encarar septiembre con las máximas garantías.

En ese sentido, Igea señaló que aún se desconoce si se comenzará con la administración de la tercera dosis a las personas mayores de 60 años o se adoptará una estrategia de detección de anticuerpos en grupos determinados de población. Lo que sí está claro es que todavía queda parte de la ciudadanía por inmunizar, a pesar de que los avances son patentes en provincias como Zamora, donde más de un 72% de los ciudadanos tiene ya la pauta completa.

Con la vista puesta en mantener esa buena inercia, Igea mostró su esperanza de que el Gobierno de la nación continúe con el esfuerzo de suministrar vacunas a las comunidades autónomas y así lograr que no baje el ritmo de la administración de dosis contra el COVID. “Si no tenemos dosis no podemos inmunizar a la población; nuestro ritmo de vacunación puede ser mucho más alto”, advirtió el vicepresidente de la Junta.

Además, Igea consideró que los jóvenes de la comunidad se han comportado “espectacularmente bien” durante los meses de verano al acudir a los llamamientos masivos de vacunación, pese a coincidir con las vacaciones. “Nuestro rechazo a las vacunas es muy, muy bajo, pero el problema es que no hay dosis”, insistió.

En este sentido, el vicepresidente apuntó que la previsión es que Castilla y León no se vea beneficiada del último envío extraordinario de vacunas que realizará el Ministerio de Sanidad. “Aquí, no queremos culpables, queremos dosis para poder vacunar a nuestra población. Tampoco nos podemos plantear revacunar a los ciudadanos si no hay dosis”, precisó.

Orgullo nacional

En todo caso, el portavoz del Gobierno de la Junta consideró que el país debe sentir “orgullo” por una estrategia de vacunación, que ha sido “muy eficaz”, con la participación del Gobierno central y las comunidades autónomas. En concreto, señaló que Castilla y León siempre ha estado en el grupo de cabeza en la vacunación, lo que ha permitido que tres provincias estén vacunadas por encima del 70% del total de la población, entre ellas Zamora.

Por otro lado, los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad sobre la vacunación en Zamora revelan que dos tercios de los treintañeros cuentan ya con la pauta completa, a la espera que una parte de los que faltan se vaya incorporando en las semanas sucesivas. Este mismo martes, 1.822 zamoranos completaron la pauta, la mayor parte de ellos, pertenecientes a las generaciones de 1988, 1989 y 1990.

Además, durante la jornada de ayer y la de hoy, los miembros de las generaciones de 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 están desfilando por Ifeza para recibir la segunda dosis de Pfizer; mañana sucederá lo propio con los miembros de las mismas quintas que hayan optado por ir a Benavente.

Por otro lado, mientras tanto, continúa activa la autocita para los nacidos antes de 1981, aunque está previsto que, hoy mismo, la delegada territorial, Clara San Damián, dé cuenta de las vacunas que se van a administrar durante la próxima semana. Hay que recordar que la provincia debe centrarse ahora en captar a aquellas personas que no han acudido a sus respectivos llamamientos, y es que la cita por grupos de edad se agotó una vez les fue administrada la primera dosis a los adolescentes de entre 12 y 19 años, que aún están pendientes de recibir la segunda.