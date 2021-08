Doce nuevos casos positivos ha dejado la pandemia del coronavirus en Zamora, un dato que parece confirmar la tendencia a la baja de la enfermedad con todas las cautelas que suponen los registros de fin de semana, normalmente más bajos que los días laborales por la realización de menos pruebas. Son 17.409 los zamoranos oficialmente contagiados desde el inicio de la pandemia, sin que en las últimas horas se hayan producido nuevos fallecimientos a los 449 registrados hasta el momento en Zamora.

El dato más preocupante llega del hospital, que tiene 31 pacientes con coronavirus ingresados, cinco más que la jornada precedente, y tres en la UCI, uno más que el día anterior. La situación de la pandemia empeora en el centro sanitario, mientras el resto de indicadores de riesgo del Semáforo COVID experimenta una ligera mejoría.

Así, la incidencia sigue en máximo riesgo aunque baja hasta los 324 casos por cien mil habitantes en 14 días y los 175 en 7 días entre la población general y a 205 positivos por cien mil a 14 días y 118 a 7 días entre los mayores de 65 años.

Baja también la velocidad de propagación del virus, aunque está aún por encima de 1 (en 1,11) lo que significa que cada infectado contagia a más de una persona. Sin embargo el porcentaje de casos con trazabilidad (es decir, con origen conocido) baja ligeramente a un 76% y aumenta la positividad global de las pruebas: cada cien test que se hacen en Zamora casi 12 dan positivo.

Antídotos

Por otra parte, esta semana Zamora recibirá 6.680 dosis de vacunas contra el coronavirus, que son 670 más de las que llegaron la anterior, pero no llegan a las 7.450 de los primeros días de agosto. Cierto es que en las tres semanas el suministro de Pfizer siempre ha sido el mismo, 5.850 dosis, pero el resto de las marcas lleva una evolución menos estable. Así Moderna mandó mil dosis en la primera semana de agosto, 500 en la segunda y 830 en la actual. Janssen envió 600 dosis en la primera semana de agosto y no ha vuelto a mandar, mientras de AstraZeneca aún no se ha tenido noticia este mes.

Cierto es que Zamora lidera el ránking de la vacunación en la comunidad, con un 82,3% de la población con una dosis (se han puesto 250.212 vacunas) y un 70,92% con la pauta completa (120.722) Este último colectivo dará un salto importante esta semana, ya que hoy se vacuna con la segunda dosis de Moderna a los nacidos en 1989, 1990 y el segundo semestre de 1988. Y los días siguientes, es decir, 18 y 19 en Zamora y viernes 20 en Benavente se pondrá la segunda dosis con Pfizer a las personas nacidas en cinco quintas, desde 1991 a 1996.

Además está abierta la autocita tanto en Zamora como en Benavente, solo para primeras dosis para los nacidos antes de 1981 que estén sin vacunar. Para ello hay que apuntarse en la web de la Junta de Castilla y León (en el apartado de vacunación COVID 19 autocita).

En este momento prácticamente el 100% de la población de Zamora mayor de 70 años está vacunada. Entre 60 y 69 años están inmunizados en torno al 97% de los zamoranos y entre los 50 y 59 años el porcentaje se sitúa en torno al 90%.

A partir de ahí baja, si bien entre los 40 y 49 años se han vacunado el 85% de los zamoranos, y entre los 30 y 39 el 60%. La mayor diferencia entre sexos se da en la edad de 20 a 29 años: las chicas sacan nueve puntos a los chicos en porcentajes de vacunación (20% frente a 30%).

PSOE

Precisamente la vicesecretaria general del PSOE de Zamora y médico de Atención Primaria, Inmaculada García Rioja, destacó que el “Gobierno de España está cumpliendo su compromiso de terminar el mes de agosto con el 70% de la población inmunizada, incluso superando esas cifras”.

“Gracias a la gestión del Gobierno en la adquisición y reparto de las vacunas territorios como Zamora ya han alcanzado el objetivo y pueden ampliar los sectores de población a inmunizar” destacaba García Rioja quien apuntaba el éxito de la vacunación en el casillero del presidente Pedro Sánchez.

Por otra parte, en Zamora hay nueve sanitarios en seguimiento por positivo en coronavirus.

Corrales se suma a las 86 localidades de la provincia con contagios activos de coronavirus

El mapa municipal de contagios de coronavirus en Zamora mantiene 86 localidades infectadas, tras la incorporación de Corrales del Vino. La incidencia a 14 días por cien mil habitantes en las grandes poblaciones está en Zamora capital en 182 casos, en Benavente 259, en Toro a 461, en Morales del Vino 100, en Villaralbo en 662, en Fuentesaúco 504, en Villalpando 892, en Puebla de Sanabria 147, en Alcañices 938, en Santa Cristina de la Polvorosa 186, en Coreses 95 y en Bermillo de Sayago 99.

En números absolutos en las últimas dos semanas se han diagnosticado 111 casos en Zamora, 46 en Benavente, 40 en Toro, 3 en Morales del Vino, 12 en Villaralbo, 0 en Moraleja del Vino, 8 en Fuentesaúco, 13 en Villalpando, 0 en San Cristóbal de Entreviñas, 2 en Puebla de Sanabria, 0 en Fermoselle, 10 en Alcañices, 2 en Santa Cristina de la Polvorosa, 1 en Coreses y 1 en Bermillo de Sayago.

