Zamora alcanzó una temperatura de 38,9 grados en el pico de la ola de calor que ha golpeado a gran parte de España durante este puente de agosto. La ciudad llegó a este valor máximo a las seis y diez de la tarde del pasado viernes y se quedó a 1,5 grados de los 40,4 que se documentaron el 6 de agosto de 2018 y que constituyen el valor más alto registrado en el octavo mes del año en la capital desde que hay datos oficiales.

En todo caso, aparte del valor más alto registrado en estos días, lo cierto es que Zamora ha padecido los rigores del verano de manera muy intensa durante cinco jornadas enteras en las que los termómetros apenas han dado un respiro. Las máximas siempre han superado los 36 grados desde el pasado 11 de agosto, lo que deja patente la continuidad que han tenido las altas temperaturas en una ciudad que, aun así, ha seguido acogiendo a turistas en sus calles.

Eso sí, tanto visitantes como ciudadanos residentes de la capital han aprovechado las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde para salir a la calle. El calor de la franja central del día ha vaciado las arterias principales de Zamora y ha desplazado la atención al entorno del río Duero, donde sí se han visto varios grupos de personas dispuestas a buscar el fresco a la sombra o incluso a darse un chapuzón para combatir las elevadas temperaturas.

También ha sido un buen fin de semana para las terrazas, aunque de forma especial después de las horas centrales del día, al igual que en lo referente a las heladerías. De hecho, a pesar de que muchos zamoranos pasan estos días fuera de la ciudad, sobre todo en los pueblos de la provincia, algunos de estos establecimientos han generado colas a la entrada para poder despachar a toda la clientela que se ha acercado en busca de otra forma de rebajar el calor.

Lo cierto es que, todavía este domingo, los termómetros marcaron temperaturas superiores a los 37 grados, lo que también provocó que muchos ciudadanos buscaran cobijo en las piscinas de la ciudad y del alfoz. Algunas de ellas tuvieron que vigilar con atención los aforos para poder cumplir con las normativas vigentes y dar cabida, dentro de sus posibilidades, al mayor número de clientes posible dadas las limitaciones de espacio.

El calor no se irá de la noche a la mañana, pero lo cierto es que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología ya dibuja un panorama distinto para las próximas horas. Según esas predicciones, Zamora no rebasará este lunes los 31 grados de temperatura, un valor más habitual para la ciudad en esta época. Además, el resto de la semana se mantendrá en la misma línea, con máximas que, en los casos más extremos, podrían alcanzar los 33 grados a partir del jueves, y mínimas que podrían caer incluso hasta los once grados.

Con este panorama, Zamora afronta la segunda quincena de agosto con la idea de haber dejado atrás la fase más calurosa del verano, pero aun así todavía podría llegar alguna ola más en las próximas semanas, incluso en septiembre. No hay que olvidar que, en el año 2016, la ciudad alcanzó los 38 grados durante la primera semana del noveno mes del año, por lo que los ciudadanos deberán mantenerse atentos y seguir las recomendaciones de los expertos si los termómetros vuelven a dispararse.