El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus y el encargo para reactivarlo en toda la comunidad autónoma ha recaído en la zamorana Estrella Torrecilla. La directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León asegura que es música para sus oídos cada vez que escucha a algún profesional reconocer que se están superando todas las expectativas depositadas en este verano. No obstante, la situación todavía es delicada y por eso la administración mantiene vigentes diferentes líneas de ayuda para la etapa postpandemia. En lo propio, dentro de lo local, Torrecilla celebra que por fin Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zamora se den la mano dentro de este sector. A fin de cuentas, aquí quien importa es el viajero. Por otra parte, considera que es completamente necesario abordar una política de aprovechamiento de los embalses que no ponga en conflicto ni la explotación por parte de las eléctricas ni tampoco el disfrute que los ciudadanos deben tener sobre un bien que nace de la tierra, lo que además entroncaría con los objetivos de sostenibilidad que rigen de cara al futuro.

–Nadie daba un duro por esta campaña y resulta que Zamora está llena.

–Zamora está llena y también lo está Castilla y León. Y no solo en el ámbito rural, sino que también hay visitantes en el territorio urbano, que era una de nuestras principales incógnitas. Estoy en permanente contacto con los profesionales para ver cómo funcionan la restauración, la hostelería, el turismo rural y el urbano y la conclusión es que están todos encantados por cómo se está desarrollando el verano. Julio ha funcionado muy bien y agosto va por el mismo camino. Todas las estadísticas a nivel regional nos hablan de un buen verano. Y, aunque siempre pedimos más, no nos podemos quejar. En la comparativa con otras comunidades, estamos en el primer lugar del ranking en viajeros y pernoctaciones durante el primer semestre del año. Y también en gasto. Zamora es la provincia que menos ha bajado en gasto en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2019. Hablamos de que, si aquí ha bajado un 46%, la media de Castilla y León ha sido del 72% y con algunas provincias en un 88%, así que debemos estar contentos.

–¿Es una sorpresa que todo vaya tan bien?

–Nosotros estudiamos mucho el mercado y teníamos buenas perspectivas. Sabíamos que, en cuanto se pudiera, la gente iba a empezar a viajar. De hecho, hemos aumentado un 12% el gasto con respecto a 2019, que fue el mejor año turístico de la historia. Está siendo tremendo. Nos llegan muy buenos datos de las oficinas de turismo, pero los que aportan los profesionales son aún mejores.

–Precisamente, la provincia de Zamora batió todos los récords turísticos en 2019 y la comparativa siempre va hacia allí. ¿No es un espejo muy grande en el que mirarse?

–A mí no me gusta comparar con 2019. Por eso, cuando se dan referencias respecto a ese año, siempre hay que contextualizar. Nadie se atrevería a comparar las cifras de Nueva York del año antes de que tiraran las Torres Gemelas con las del año posterior. Pues eso es lo mismo. Si miramos los datos del INE, ni si quiera hay estadísticas para los meses de marzo, abril y mayo, porque la gente estaba confinada. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante.

–De hecho, en el futuro más inmediato, el turismo regional incorporará el bono turístico.

–Lo haremos en septiembre y esperamos dar un empujón más para que el sector se recupere. Es una incentivación de demanda para estos meses que, quizás, se viaja menos. ¿A dónde puedo ir en el puente del Pilar o en el de los Santos? Pues a Castilla y León, que me pagan un 50% de los gastos en alojamientos, restauración, bares, visitas guiadas y turismo activo. Y un 60% si se contrata el paquete en una agencia de viajes.

–¿Por qué no han implementado este recurso directamente este verano?

Porque no hacía falta. Los profesionales nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer era dejar los bonos para septiembre, dado que era el momento en que los necesitarían. El otro día coincidí con un propietario de un hotel de cuatro estrellas en Zamora y me dijo que tenía lleno un lunes. Lleno, al cien por cien. Un lunes. Dado que las perspectivas de verano eran buenas, apostamos por esperar hasta septiembre para lanzar los bonos y parece que nos ha salido bien.

–¿Cómo se encuentran las empresas del sector tras 16 meses de crisis?

–Ahora tenemos movimiento en alojamientos y restauración, así que estamos contentos. Las empresas de turismo activo y las guías de turismo también tienen actividad; es algo que estamos viendo claramente en Zamora. Desde Turismo hemos sacado diferentes paquetes de ayuda y ahora estamos terminando una partida de 20 millones en subvenciones directas. También se están dando ahora las ayudas para los cerramientos, que pagan hasta 50.000 euros de inversión. Me consta que a Zamora ya está llegando ese dinero. Poco a poco, el sector se va recuperando. Hay que tener en cuenta que en julio del año pasado pensábamos que todo estaba hecho y mira lo que ha ocurrido desde entonces. Solo en este año hemos tenido tres olas del coronavirus, así que pensar que todo está bien es estar fuera de la realidad. Por el momento, estamos empezando a recuperarnos.

–Alertaba Azatur hace apenas un par de semanas de que tan solo Sanabria salvaría la temporada en lo referente al turismo rural ante la irrupción de la quinta ola. ¿Tienen datos que confirmen esta tesis?

–Tenemos datos de que el turismo rural ha ido creciendo en todas las provincias. Somos la comunidad número un en el ranking de visitantes y pernoctaciones en el medio rural y creo que la provincia de Zamora también se está recuperando a buen ritmo.

–El Patronato de Turismo parece haber apostado decididamente por el ecoturismo. ¿Hay futuro en este nicho?

–Está completamente en boga. Hay que tener en cuenta que la crisis del coronavirus ha integrado nuevas variables en el sector, que son la salud, la accesibilidad y la sostenibilidad. El ecoturismo en Europa está en alza y hay muchos turistas internacionales que se mueven únicamente buscando este tipo de experiencias. Hablamos de un visitante que lo tiene tan claro que se planifica el viaje siguiendo esos criterios y, a lo mejor, viaja solo en tren por no coger un avión. En la Junta de Castilla y León estamos trabajando en una nueva normativa para regular el ecoturismo, porque el futuro pasa por ahí.

–¿Y cómo está Zamora posicionada para esto?

–A finales de septiembre tenemos la feria de Ecoturismo de Castilla y León Naturcyl y Zamora es la provincia invitada. Se trata de una feria que ya es un referente tanto nacional como internacional y en la que esta tierra va a poder exponer todo su potencial. Será, digamos, la provincia estrella de la feria y es una oportunidad muy importante para sacarlo todo.

–Una feria a la que acudirán la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora uniendo fuerzas. Usted que conoce esta cuestión desde dentro. Por fin, ¿no?

–Estoy encantada. Los veo en todas las ferias, que Ayuntamiento y Diputación van de la mano y la verdad es que me alegro mucho, porque hasta ahora no ha sido así. Esto, en primer lugar, dice mucho de las personas que están al frente de las áreas en uno y otro lado. Personas que son conscientes de que no tiene sentido ofrecer solo la ciudad u ofrecer solo la provincia. El 99% de los turistas que vienen a Zamora, pasan por la capital. Eso es así. A partir de ahí, lo que hay que hacer es colaborar para que pernocten más de una noche. La ciudad de Zamora se ve en dos días, así que hay que venderles el paquete completo para que se queden. Los Arribes del Duero, las lagunas de Villafáfila, la Sierra de la Culebra, Sanabria… Todo. Al final, que Diputación y Ayuntamiento trabajen de manera conjunta es la mejor estrategia. Y yo la aplaudo y la celebro.

–¿Qué opina del vaciado del embalse de Ricobayo que ha ejecutado Iberdrola?

–Creo que hay que plantear una regulación sobre el uso que Iberdrola hace del agua de nuestros embalses. Los habitantes de Zamora somos los primeros que debemos tener derecho a disfrutar de nuestros embalses y en la mitad está la virtud. Evidentemente que Iberdrola puede hacer uso de este bien, pero un uso sostenible. Ahora mismo tenemos la sostenibilidad en todos los objetivos de desarrollo e Iberdrola tendría que predicar con el ejemplo.

–¿Qué impacto espera de los fondos europeos de recuperación en el turismo de la región?

–Nos encontramos frente a un reto importantísimo en un horizonte a tres años. Los fondos de recuperación nos dejan 115,8 millones de euros para planes extraordinarios de sostenibilidad turística. Precisamente, los días 30 y 31 de agosto celebraremos un foro, que será híbrido entre presencial y online, para que las entidades locales y los profesionales sepan cuál es la estrategia que hemos desarrollado y cómo ellos pueden aportar distintos proyectos capaces de integrarse en ese modelo. Debemos comenzar a trabajar ya, aunque tenemos capacidad de gasto hasta el año 2024. Creo que la provincia de Zamora tiene mucho que aportar y debemos tener en cuenta que nunca más vamos a volver a ver esa cantidad de dinero financiada por Europa. Hay que gastar bien y gastar todo. Y Zamora se tiene que aprovechar de esta situación.