La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tachó este viernes de "escandaloso" que Iberdrola desembalse una gran cantidad de agua de los embalses de Valdecañas (Cáceres) y Ricobayo (Zamora) para producir electricidad más barata ante la subida del precio de la luz, y comentó que su departamento investiga a la compañía y podría aplicar limitaciones en la explotación de esas masas de agua.

Respecto a si se van a investigar estas actuaciones, Ribera indicó, en declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia, que "se está haciendo ya". "El caso de Valdecañas lo conozco menos. Ricobayo sí porque pregunté por él escandalizada ante lo que estaba viendo", comentó.

"No es razonable vaciar prácticamente en seis semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora" Teresa Ribera - Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfic

La ministra Ribera señaló que esta situación se debe "en parte" a que las cláusulas concesionales de explotación hídrica "probablemente" no prevean una distribución a lo largo del tiempo o que se garanticen caudales mínimos en los embalses, sino un volumen de agua anual. "Por eso dicen que están cumpliendo con todos los requisitos. Sin embargo, eso me parece escandaloso. No es razonable vaciar prácticamente en seis semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora", comentó.

El artículo 55 de la Ley de Aguas será aplicado

Subrayó que su departamento aplicará el artículo 55 de la Ley de Aguas, que prevé que haya limitaciones en el uso concesional del agua por razones extraordinarias.

Además, comentó que el director general del Agua se puso en contacto con Iberdrola hace unos días para comentar a la compañía que "esto no puede ser" y que el secretario de Estado de Medio Ambiente se reunirá con los alcaldes de la zona la próxima semana.

"Esto es lo que no podemos permitir que ocurra. El agua es un bien escaso, tan importante para el bienestar de las familias y de la actividad económica como lo es la electricidad, y no puede quedar en un volumen máximo permitido anual sin ningún tipo de criterio con respecto a su distribución en el uso en el tiempo y, por tanto, gestionado directamente por la empresa concesionaria con arreglo a lo que en cada momento económicamente le convenga más", explicó.

Finalmente, Ribera agregó al respecto: "Esto es legítimo, probablemente, pero no es razonable que ocurra, así que en esto sí que queremos intervenir cuanto antes".