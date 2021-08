Nada hay más tradicional que comprar un pollo asado los domingos, incluso algunas generaciones de más de 60 años han celebrado eventos importantes, como comuniones o bodas, con esta ave horneada como plato principal. Es por ello que, desde hace más de 58 años, la familia Galván García, de raíces zamoranas, lleva dedicándose a este negocio en el pueblo de Barajas.

En 1963, Cecilio Galván y Pepita García, un matrimonio de zamoranos de Vadillo de la Guareña y Villaescusa, tuvieron que mudarse a Barajas por motivos laborales, cuando la compañía aérea de Iberia desembarcó en el pueblo. El hombre era ingeniero de motores, así que toda la familia se desplazó hasta la zona. Desde allí, consideraron la idea de comprar un terreno en el que criaron conejos y pollos para después vender la carne a los vecinos.

“A los pocos años, mi abuela decidió comprar un horno y asar algunos pollos los domingos para aquellas personas que se los encargaran”, narra Rubén Galván, nieto de los creadores y actual encargado del negocio. “La idea tuvo mucho tirón y triunfó desde el principio, ya que el de mis abuelos era uno de los pocos negocios que había en Barajas por entonces”, asegura.

Pasaron los años, los hijos fueron sustituyendo a los padres y el negocio se fue ampliado poco a poco con nuevos establecimientos. “Por varias circunstancias, la empresa familiar quedó en manos de mi tío Cecilio Galván García”, que lo mantuvo abierto durante más de 35 años y llegó a convertirse en un personaje público de Barajas, que incluso hace unos años el PSOE del pueblo le otorgó un premio en reconocimiento a su labor. “La fama de la que gozamos hoy en día se debe, en parte, a él”, asegura su sobrino con orgullo.

Actualmente, por las puertas de los asadores de pollos Galván pueden llegar a salir más de 2.500 piezas a la semana, sin tener en cuenta los otros productos que ofertan. “Cualquier domingo, en la tienda más grande, se venden unos 330 pollos, mientras que, en la pequeña, aproximadamente, unos 80”, asevera Galván, que lleva al frente del negocio familiar desde hace tres años, durante los cuales ha tratado de modernizarlo “haciendo lo mismo, pero mostrándolo de otra forma”. “He tratado de darle una nueva imagen a la marca, repensarla, y también ofertar otras opciones para no desperdiciar nada del producto”, continúa el empresario. “Los pollos que sobran del día los aprovechamos para hacer carne mechada, que la usamos como recetas en albóndigas, canelones y dos tipos de empanadillas”, concluye.

Según Rubén las claves del éxito de estos pollos son tres: “el buen trato con la gente”, que fue consolidado por el tío Cecilio; que estos son siempre del día; y la salsa zamorana de su abuela Pepita que es un triunfo, “nos la piden hasta en las patatas fritas”. Además, hay que tener en cuenta que “se trata de una carne muy ecológica” porque, a comparación de la crianza de vacas o cerdos, los pollos “apenas contaminan y no llegan a comer más de 5,2 kilos de pienso” desde que nacen hasta que son sacrificados para su venta.

Por el momento, Rubén no se cierra ante posibles nuevas aventuras, ya que dentro de sus planes se encuentra la idea de extender el negocio hasta Zamora, la tierra de sus abuelos. “Me gusta mucho Zamora y he pasado largos veranos allí durante las fiestas, por lo que nuestro plan desde el inicio era ese. Además las cosas nos están yendo bastante bien, así que no descartamos abrir una nueva tienda en suelo zamorano”, finaliza el empresario. Actualmente cuenta con cuatro establecimientos en la Comunidad de Madrid, dos de ellos en el pueblo donde empezaron sus antecesores, y otros dos en Prosperidad y Canillejas, sendos barrios de la capital española.