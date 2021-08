El secado del embalse de Ricobayo ha coincidido con una escalada sin precedentes en el precio de la luz. Y no es casualidad. La hidroeléctrica ha marcado durante todo el mes de agosto el precio de la energía en la mayor parte de las horas del día; una circunstancia muy poco habitual y que Iberdrola se ha decidido a aprovechar al máximo. Los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE) dan la razón a quienes piensan que la empresa ha vaciado el embalse para llenar sus bolsillos. No en vano, este tipo de producción alberga el paradigma de lo que los expertos llaman “beneficios caídos del cielo”. O lo que es lo mismo, cobrar por un impacto de emisión de CO2 que no se lleva a término, puesto que el aprovechamiento acuático no expulsa dióxido de carbono. De esta manera, el negocio es redondo para la eléctrica, mientras que las localidades de la provincia de Zamora sufren las consecuencias.

La estrategia que ha seguido Iberdrola a lo largo de las últimas semanas se puede entender al analizar lo que ha ocurrido con el precio de la luz en este periodo de tiempo. De acuerdo con los datos aportados por la OMIE, que es la sociedad encargada de gestionar el “pool” eléctrico, en las tres últimas jornadas con récord de cotizaciones, la energía hidroeléctrica (convencional o de bombeo) ha marcado los precios de manera mayoritaria. El lunes, en 23 de las 24 horas del día; el martes, en 16 horas; y, ayer, también en 16 horas.

La cuestión que envuelve toda esta polémica es que el mercado de la luz funciona de manera “marginalista”, lo que se traduce en que todos los kilovatios por hora que cubren la demanda en una hora del día se pagan al precio de la oferta más cara aceptada para ese periodo de tiempo en cuestión. A ello hay que añadir que las compañías no ofertan en función del coste efectivo del servicio, sino mediante el denominado “coste de oportunidad”. Una práctica legal, pero que hace que la producción hidráulica se pueda ofrecer a precio de un ciclo combinado de gas, con costes muy altos por el precio del combustible y por el impacto de los derechos para emitir CO2. Todo eso, a pesar de que producir energía hidroeléctrica es infinitamente más barato y que no lleva emisiones.

El resumen, en palabras claras y concisas, es que las eléctricas están obligando al consumidor a retribuirles algo por lo que, en realidad, no están pagando. En todas las facturas de la luz, hay un cargo que se cobra a los consumidores para compensar lo que les cuesta a las operadoras emitir dióxido de carbono a la hora de producir energía. Sin embargo, los saltos de agua como los que aprovecha Iberdrola en la provincia de Zamora no producen esas emisiones. Son los anteriormente citados “beneficios caídos del cielo”, que podrían tener los días contados. Y es que, el Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en un proyecto de ley para acabar con este privilegio del que se nutren las tecnologías hidroeléctrica, nuclear y renovables, pero que sufren los ciudadanos de a pie.

La cuestión más importante es que todo en este juego es perfectamente legal, lo que molesta aún más a las localidades perjudicadas por el vaciado del embalse de Ricobayo, que ven cómo el aprovechamiento privado de un bien público como es el agua ha terminado con las expectativas económicas del verano y ha comprometido la sostenibilidad medioambiental del entorno que esas mismas aguas riegan. De ahí que la principal crítica sea la “falta de ética” de Iberdrola en un conflicto que tiene a Zamora en pie de guerra.