El 2021-2022 será otro “curso COVID”. Maestros y profesores zamoranos se muestran convencidos de la persistencia de la pandemia, ante la evolución de la misma, por lo que estiman imprescindible que se mantenga “la reducción del ratio de alumnos por aula”, tal y como la Consejería de Educación se comprometió en junio pasado, explica el presidente de la Junta de Personal no Universitario de Zamora, del sindicato Anpe, Ramón Domínguez. La petición es unánime entre los sindicatos de enseñanza, tras las negociaciones de la mesa sectorial, “parece que sí se va a cumplir y se mantendrá el cupo de 1.350 profesores para toda Castilla y León” con el fin de cumplir con ese desdoblamiento de aulas “a partir de 22 o 23 alumnos”, agrega Domínguez sin dejar de apuntar a “la duda” que siempre planea “hasta que no se vea reflejado”. Una incertidumbre a la que alude el resto de sindicatos consultados, CC OO, UGT, CSIF y el de interinos Simecal, tras la experiencia de que “se aprueban muchas medidas que después no se cumplen o se cumplen a medias”.

Los representante sindicales han pedido que salgan antes de final de agosto esas plazas, tras cubrirse las interinidades para maestros y profesores, “que no se dejen hasta septiembre las que deben cubrirse para el desdoblamiento de esas aulas. El secretario de Enseñanza de UGT, Jesús Ángel Alonso, ponía el acento, además, en “la extraordinaria eficacia educativa” que ha resultado de este sistema aplicado para garantizar la seguridad sanitaria en las aulas frente al coronavirus, “los niños avanzaban mucho”. Alonso exige “que las sustituciones sean más rápidas, que no pasen días, a lo sumo uno o dos” y que los perfiles de docentes no sean tan complejos para facilitarlas. El secretario de Enseñanza de CC OO, Esteban Alonso Flórez, mostraba sus dudas respecto de la reducción de ratios ante los recortes en el número de profesores que se están registrando, mientras solicitaba que se continúe con la reducción del número de alumnos por aula. Por su parte, el responsable de CSIF, Pedro Calbarro, se pronuncia en términos similares, puesto que la alerta por el COVID se mantendrá al inicio del curso escolar.

El profesorado pide personal para los alumnos con necesidades de apoyo

Los responsables sindicales de Educación temen por la continuidad del programa MARE, con fines sociales, para atender a alumnos con carencias académicas que necesitan una atención más individualizada, a los que se refuerza la formación, un programa en proceso de redefinición que refuerza esas dudas, subrayan desde CC OO. Del mismo modo, solicitan que se continúe con el apoyo a los niños con problemas conductuales, concreta el presidente de la Junta de personal no Universitario de Zamora, Ramón Domínguez. Desde este órgano, se solicita que los profesores que tengan que afrontar situaciones de confinamiento de sus hijos puedan disponer de permisos que les permitan cuidarles en el domicilio sin tener que echar mano de sus días compensatorio ni moscosos ni sobrecargar a sus compañeros, expone Domínguez. Vuelven a denunciar que se ha incumplido la reducción de horas lectivas pactada.

Por lo que respecta a los profesores interinos, el sindicato Simecal, piden que se contraten más profesores de apoyo y que se mantengan la reducción de ratios en las aulas, apunta su responsable Carmen Pablos, mientras denuncian que más del 30% de los profesores son interinos que “concatenamos contratos”; trabajan en “condiciones de inestabilidad y sin previsión de fechas para saber qué plaza cubriremos”.