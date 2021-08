El área de Ciencia y Conocimiento de la Comisión Europea defiende la repoblación como la solución preferible para las zonas que, como Zamora, se enfrentan al reto demográfico con el objetivo de que todos sus pueblos y comarcas salgan vivos del envite. En un documento en el que este grupo comunitario aborda el futuro de los espacios rurales con la vista puesta en 2040, los expertos reconocen que la llegada de personas ajenas a la tierra puede generar conflictos, pero abogan por construir comunidades y por integrar a grupos cada vez “más diversos”.

Esta vía de la llegada de nuevos pobladores, ya sea procedente de otros países o de las zonas urbanas, es una de las alternativas que también defienden algunos políticos más cercanos a Zamora, como es el caso del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha aludido en varias ocasiones a la importancia de atraer inmigrantes a los pueblos donde las políticas de natalidad resultan inertes por culpa del envejecimiento.

En el caso de Europa, este posicionamiento aparece como conclusión de un estudio que analiza cuatro posibles escenarios en los que se moverán las zonas rurales de la UE en las dos próximas décadas. Esas alternativas van del regreso de las ciudades a los pueblos en base a una búsqueda de mayor calidad de vida o del retorno como huida de las grandes ciudades a la posible muerte de los núcleos pequeños en detrimento de las cabeceras de comarca y las ciudades.

El más negativo de los horizontes habla de una despoblación “más acelerada” en la que algunas zonas rurales se verían abocadas a funcionar como espacios para energías renovables, algunas granjas e incluso parques de atracciones, aunque el estudio advierte de las diferencias que existen en función de la región que se evalúe.

Una solución para una provincia con previsiones catastróficas

Entre los años 2040 y 2055, Zamora será el territorio más envejecido de toda la Unión Europea. Esa fue la previsión realizada hace unos meses por la agencia Eurostat, que elaboró una serie de proyecciones de carácter demográfico sobre los llamados NUTS 3, que en España se corresponden con las provincias. Según este organismo, la media de edad de los zamoranos superará los 60 años en 2040 y se situará en 60,8, por delante de un territorio de Cerdeña llamado Carbonia Iglesias (60,1), de la parte de Veurne en Bélgica (59,6), o de Smolyan, en Bulgaria (59,5). Estos datos, que funcionan como previsiones catastróficas, no dejan de ser una proyección de lo que puede ocurrir si las tendencias se mantienen, pero dejan patente el camino que lleva Zamora en la actualidad. Hay que recordar que la provincia ya está a la cabeza del envejecimiento en España y que tiene una media de edad por encima de los 51 años. Además, este territorio es el único del país en el que los menores de 16 años representan menos de un 10% de la población total, por lo que las perspectivas de futuro no pueden ser muy halagüeñas si no media un cambio de tendencia que modifique, en la realidad, lo que dicen los estudios.