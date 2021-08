Las enfermedades raras guían el paso de Pedro Hidalgo, un maestro que recorre la Vía de la Plata -desde Algeciras hasta Santiago de Compostela- bajo el proyecto “Objetivo Santiago” que quiere recaudar 30.000 euros para dar luchar contra las enfermedades raras

El propósito de este peregrino -además de acumular kilómetros- es concienciar a los vecinos de las localidades sobre la importancia de la lucha contra las enfermedades raras. Ayer llegó a Zamora procedente del Cubo del Vino, otra de las etapas que ha conquistado desde que saliera de su casa en Algeciras el pasado 1 de julio.

Hidalgo representa a la asociación Objetivo Diagnóstico en la que más de cien familias luchan conjuntamente por dar con su enfermedad. Y es que los usuarios de esta asociación “llevan 16, 40 años o toda la vida sin un diagnóstico”, lamenta Hidalgo.

“Viven sin saber contra qué están luchando”, trasmite sobre los asociados y sus familias, que ahora se agarran a una nueva esperanza que ha llegado de la mano de RDengine, un software que consigue acortar significativamente el tiempo de diagnóstico a partir de los síntomas y bases genéticas que pueden.

Aunque la herramienta está cedida, para ejecutarla son necesarios 30.000 euros de los que ya han recaudado un 30%. Para completar la cifra, Hidalgo presenta la iniciativa en cada parada del camino de Santiago: desde ciudades como Sevilla con más de medio millón de habitantes, hasta pueblos como Riego del Camino, su parada de hoy, en el que tan solo viven 117 vecinos.

A las familias, les va la vida en dar con la dolencia. “Al no tener diagnostico, no tienen enfermedad”, denuncia Hidalgo, que explica que de esta manera no es posible obtener ayudas de la administración para sufragar los gastos derivados que suelen rondar entre los 700 y 800 euros mensuales.

“Invisibilizados”, describe Hidalgo a las víctimas de estas enfermedades raras que viven en un periplo entre médicos y terapias, mientras afrontan día a día la incertidumbre.

También abundan las personas mal diagnosticadas, a las que se les deriva, generalmente, a neurología.

Su marcha, solitaria, comprende 1.300 kilómetros en 52 etapas que recorren la histórica Ruta de la Plata hasta la capital compostelina a la que planea llegar el 20 de agosto, un viaje que está retransmitiendo a través de sus redes sociales, todas bajo el nombre “Objetivo Santiago”.

El camino han sido especialmente difíciles en Castilla y León, confiesa, pues al reto de completar kilómetros, a Hidalgo se le suma conseguir divulgar el mensaje allá a donde va, “algo mucho más difícil” en pueblos “tan pequeños” como los que abundan en la región, con escasa población, ayuntamientos menos activos.

Tras finalizar -más tarde de lo previsto- la etapa que lo ha traído hasta la capital, Hidalgo pide a los zamoranos que aporten “su granito de arena” a través de la página web oficial de la asociación Objetivo Diagnóstico.

“No hay adscritos”, informa el algecireño sobre la situación de Zamora, y anima a cualquier persona que luche contra una enfermedad cuyo diagnóstico no conozca que se una a ellos.

“Objetivo Diagnóstico” depende de la solidaridad y altruismo de personas, reconoce Hidalgo, y sueña con que cada día haya más visibilidad y concienciación sobre las enfermedades raras, un asunto que considera, incumbe al conjunto de la sociedad.

“Entre todos podremos hacer algo bonito” reza la página web sobre la barra -a mediocompletar- que simboliza el monto recaudado, la esperanza de cien familias que buscan una respuesta a cada paso que dan en su día a día y que hoy, guían a Hidalgo hasta Santiago de Compostela.