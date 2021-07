“Solo hay que tener una bicicleta, un casco y muchas ganas de disfrutar”. Estos son los únicos requisitos para formar parte del colectivo Women in Bike Zamora, una iniciativa avalada por el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación de Ciclismo Española que, junto a diferentes patrocinadores, fomentan este deporte entre las mujeres por toda España.

La líder —como se denomina a la persona al frente de cada delegación— de Zamora es Carmen Rodríguez, una aficionada a las dos ruedas que se animó a realizar el curso pertinente para capitanear este movimiento en Zamora. “La idea es animar a las chicas a que empiecen a montar en bici y que, si no se atreven a hacer salidas ellas solas, puedan conocer a otras deportistas para organizar quedadas y rutas por la provincia”, resume. De hecho, la propia Carmen reconoce que ella llevaba una larga temporada sin pedalear y este proyecto le devolvió las ganas de salir a disfrutar del deporte al aire libre.

La manera de ponerse en contacto para formar parte del grupo y participar en las quedadas —la mayoría de ellas durante los fines de semana— es a través de su página de Facebook, Women in Bike-Zamora, que en la actualidad cuenta con 35 participantes pero que esperan que se multiplique cuando el proyecto tenga un poco más de difusión.

El éxito ya se puede comprobar en cada una de las quedadas que organizan, a la que cada vez se suman más aficionadas. “El primer día nos juntamos ocho ciclistas, cada día es un número diferente y aunque hay muchas que dicen que no se animan porque no se ven capaces de aguantar, siempre dejamos claro que el ritmo lo marca la última, que nuestro objetivo no es competir ni entrar, sino disfrutar”, anima.

Defiende además que este proyecto trata de animar a no dejar la bicicleta a más que una aficionada que ha compartido kilómetros con un grupo masculino “y se hace de repente el primer día una ruta de setenta kilómetros. Así no se crea afición. Nosotras adaptamos las rutas a los diferentes niveles y luego son ellas mismas las que se animan más y piden más kilómetros”, reconoce la líder.

De momento, una de las excursiones a pedales más largas ha sido de cincuenta kilómetros, que les ha llevado hasta el monasterio de Villanueva del Campeán. “Zamora tiene muchos sitios por descubrir en bici”, asegura.

Entre sus planes futuros está también la posibilidad de hacer rutas conjuntas con chicas de otras provincias, como Valladolid. “Podríamos buscar un recorrido intermedio hacernos una visita para pedalear juntas”, sugiere. Una forma de seguir creando afición, con un lema más que justificado: “Sola llegas más rápido. Juntas llegamos más lejos”. Por eso subraya que este equipo “ha venido para quedarnos y hacer que todas las ciclistas se unan y disfruten de esta provincia”.