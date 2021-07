El debate sobre la bajada del recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) provocó este viernes una ruptura en la unidad de voto que suelen mantener a rajatabla el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, y sus socios del Partido Popular. La letra pequeña de la medida condujo al grupo mayoritario del Pleno a desautorizar a su compañero de coalición para evitar que Iberdrola y otras empresas del sector de la energía se quedaran con el beneficio principal, un escenario inaceptable para el PP dadas las circunstancias actuales de subida de la luz y de bronca por el vaciamiento del embalse de Ricobayo.

La fractura en los posicionamientos del PP y Ciudadanos vino de la mano del informe del servicio de Recaudación, un documento del que se hizo eco Izquierda Unida durante la semana y que ponía de manifiesto que doce de las quince empresas más beneficiadas por la bajada del 33 al 25% en el recargo del IAE pertenecían al sector de la energía. De hecho, si la Diputación preveía dejar de ingresar 204.000 euros tras la aplicación de esta medida, un 71% de esa cantidad iba a redundar en un beneficio para las energéticas.

En concreto, la empresa que más rédito sacaba de esta reducción de la presión fiscal era Iberdrola, que tenía previsto ahorrar unos 60.000 euros anuales gracias a este cambio promovido por la Diputación. Izquierda Unida llamó la atención sobre este hecho durante la semana y también ayer durante el transcurso del Pleno: “Es un dinero que se queda en las grandes empresas y que no va a los pueblos”, subrayó la portavoz del grupo, Laura Rivera, que recordó que este gravamen solo recae en las empresas que tienen una cifra limpia de negocio superior al millón de euros.

La intervención de IU siguió el guion previsto antes de que el Partido Popular cambiara el rumbo del Pleno: “No podemos votar a favor”, señaló el vicepresidente tercero de la Diputación, Javier Faúndez, que aclaró rápidamente la postura del PP: “Hemos estado en Palacios del Pan viendo el embalse y no podemos tolerar que dejen sin agua a los ayuntamientos y que se perjudique al turismo. No podemos mirar para otro lado”, argumentó el político alistano.

Faúndez propuso entonces dejar la propuesta sobre la mesa para intentar hallar una fórmula que favorezca a las empresas “que están instaladas en Zamora y sostienen al medio rural”, en detrimento de aquellas que “no están haciendo absolutamente nada”. En definitiva, la propuesta del PP fue reconducir esa reducción de la presión fiscal para que la ganancia vaya a empresas como “Lácteas Cobreros, Hermanos Matellán o Melquiades” y no a Iberdrola.

Tras la intervención de su vicepresidente tercero, y ante el estupor de una oposición que optó por dejar actuar a sus rivales mientras debatían entre sí, Requejo también habló con claridad: “Si no bajamos los impuestos, las empresas no van a venir”, señaló el presidente de la Diputación, que reivindicó su voto favorable a la bajada y que se amparó en sus “principios” para llevar la contraria al grupo popular.

El presidente de la Diputación aludió a un posible “efecto llamada” a las empresas provocada por la reducción de la presión fiscal y remarcó que, bajo su punto de vista, “bajar el IAE es una necesidad”. Tampoco faltaron los dardos hacia sus socios, a los que azuzó al señalar la pertinencia de “ser más valientes”. “No estoy de acuerdo con lo que hace Iberdrola, pero me preocupa sobre todo que las empresas cierren”, zanjó.

Las dos intervenciones siguientes de Requejo y Faúndez sirvieron para mantener templados los ánimos, aunque el popular también se encargó de recordarle al presidente que es el PP quien cuenta con una mayor implantación sobre el territorio. Fue el colofón de un debate en el que ambos pretendieron utilizar balas de fogueo para evitar un daño permanente a la coalición, pero en el que quedó patente que hay una brecha abierta en esta cuestión. El tema quedó finalmente aparcado, gracias a la abstención popular y a la negativa de IU a seguir adelante con la rebaja.

El líder de Ciudadanos, molesto tras la sesión: “Que expliquen por qué han votado con IU”

Francisco José Requejo se mostró un tanto molesto tras el Pleno de la Diputación en el que sus socios del Partido Popular frenaron la bajada del recargo provincial del IAE: “Han rechazado la medida votando con Izquierda Unida; que expliquen por qué”, señaló el presidente de la institución, que lamentó la situación y que aclaró que respeta pero no comparte la posición del PP. Así, en declaraciones a este medio, Requejo explicó que, más allá de las energéticas, había otras empresas que se iban a ver beneficiadas por la medida. En concreto, más de 300, según el presidente provincial, que también aludió a la posibilidad de que firmas como Latem Aluminium trasladaran su sede social a la provincia gracias a este incentivo.

“Ellos llevan el asunto a Iberdrola, pero la bajada no se puede hacer a la carta”, apuntó el presidente de la Diputación, que reivindicó su voluntad de ayudar a los empresarios: “Yo no me voy a esconder nunca, ni voy a cambiar mis convicciones”, aseveró Requejo, que insistió en que, con el posicionamiento del Partido Popular, “se pierde perspectiva global”. Por su parte, el presidente del PP de Zamora y vicepresidente primero de la institución, José María Barrios, reconoció el “desacuerdo” con Requejo, pero matizó que no hay una ruptura tras una cuestión en la que los populares no estaban “dispuestos” a ceder para beneficiar a Iberdrola. Barrios sí quiso apuntar que el PP cree que “la bajada de impuestos es buena”, pero apostó por “estudiar una fórmula en base a bonificaciones o compensaciones directas”.

“Lo que queremos es bajar impuestos a quienes dejan recursos en la zona”, aseguró el vicepresidente primero. Estas declaraciones se produjeron antes de que Ciudadanos como partido expresara su apoyo a Requejo y lamentara “la alianza” del PP con la izquierda; también con un PSOE cuyo portavoz, Eduardo Folgado, aprovechó para meter el dedo en la llaga y lamentar “el ridículo y los enfrentamientos velados” en el seno del equipo de Gobierno.