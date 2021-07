El pleno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado en las últimas horas la adjudicación de los servicios de recogida de basuras y limpieza viaria, a la empresa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A (CESPA). Un contrato de algo más de seis millones de euros y una vigencia de ocho años de duración .A pesar de que el equipo de Guarido ha insistido en que es la oferta más ventajosa y mejor valorada por los servicios técnicos municipales de las cinco presentadas, los concejales de la oposición han expresado sus dudas respecto a la viabilidad de la misma.

El portavoz socialista David Gago ha expuesto que a pesar de haber colaborado y participado en la construcción de un buen pliego de condiciones, “la adjudicación levanta dudas y temores porque las cifras cantan. Entendemos las prisas porque todos tenemos ganas de que el servicio funcione, de que las familias de los trabajadores estén protegidas y de que la ciudad tenga un buen servicio pero existe una baja importante en la contratación y queremos que se nos resuelvan las dudas”.

El portavoz del PP Víctor López ha incidido en este mismo sentido: “Nos preocupa que no se pueda llegar a realizar todo lo que la empresa propone. Es un contrato mucho más barato que el de años anteriores y teniendo en cuenta que incluye más servicios y la renovación del equipamiento no nos cuadran las cifras. No podemos votar a favor porque ya adelantamos que va a haber incumplimiento. Un camión de basura no puede salir cada día por 30 euros”.

El portavoz del equipo de gobierno, concejal de Hacienda y contratación Miguel Angel Viñas, ha defendido la labor de los técnicos municipales que “han realizado un estudio exhaustivo y que han dado por buena la mejor opción para Zamora. No entiendo el voto en contra porque están votando contra el trabajo de los técnicos. Yo les pediría que estén pendientes de la buena ejecución del contrato. Esa será nuestra labor a partir de ahora”. En cuanto a otros asuntos de interés en el orden del día, destaca la aprobación de una modificación de créditos con una aportación de 781.000 destinados a nuevas inversiones entre las que destaca el Plan de Reforma Interior de la zona de Rabiche. Una actuación que debe empezar a realizarse “de forma urgente” según la concejal socialista Auxi Fernández: “Actuando de forma urgente en el día a día tanto el barrio como los ciudadanos nos quitaremos la losa de tener una zona de la ciudad que vive aún en otro siglo.”

CESPA subrogará los contratos de todos los trabajadores vinculados a la anterior empresa

El alcalde Francisco Guarido ha querido agradecer en el pleno municipal la “elegancia y seriedad” del comité de empresa de la nueva adjudicataria del servicio de basuras y limpieza vial. “Van a hacer una contrata de 120 trabajadores con jornadas completas y parciales. Además la oferta en masa salarial es suficiente para que los trabajadores recuperen sus derechos salariales que les fueron retirados en 2012 con motivo del plan de ajuste puesto en marcha por el Partido Popular. Fue la única contrata a la que se le quitaron 600.000 euros de los cuales el 80% fueron aplicados en prejuicio de los trabajadores”. Durante la celebración de este último pleno de la temporada, el alcalde ha querido no sólo dejar clara la subrogación de los trabajadores para la tranquilidad de las familias. También ha enumerado las actuaciones que CESPA llevará a cabo en la capital. Está previsto el cambio total de contenedores, el soterramiento de muchos de ellos sobre todo en la zona del casco histórico, la limpieza de puntos especialmente conflictivos y la renovación de todo tipo de maquinaria, especialmente la de los camiones de recogida ya obsoletos y que según Guarido “funcionarán a gas y por tanto no serán contaminantes”.