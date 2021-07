Las restricciones instauradas por la Junta para la hostelería y el ocio nocturno en Zamora y del resto de Castilla y León se prolongarán hasta el próximo 16 de agosto. Así lo anunció el vicepresidente de la administración regional, Francisco Igea, quien indicó que las medidas establecidas se mantendrán igual, “sin aumentarlas ni relajarlas”. La razón principal radica en que es “esencial” seguir manteniendo el ritmo de vacunación para bajar la incidencia, un objetivo que no se conseguirá si el ritmo de suministro de dosis se reduce como ha ocurrido en el último mes. Igea apuntó que este julio se han recibido en Castilla y León 200.000 vacunas menos que en el mes anterior “y eso ralentiza la curva de vacunación”, lamentó el vicepresidente, quien estimó que en la comunidad el porcentaje de ciudadanos vacunados ronda entre el 60 y el 65%. “Estamos en la segunda posición a nivel nacional”, destacó.

Aun así, solicitó al Gobierno —el encargado del suministro de las vacunas— que “actúe de forma inmediata” para mejorar el ritmo de suministro de dosis a todas las comunidades “para acabar con pandemia, porque es algo fundamental”, volvió a reiterar.

Por otra parte, Igea reconoció que el tema del pasaporte COVID no fue tratado esta semana en la Interterritorial de Sanidad pero consideró que “debería ser uniforme en toda España” y que el que unas comunidades sí lo realicen y otras no significa “el triunfo de la desigualdad” y “la forma de gestionar de este Gobierno”, cuya “dejación de responsabilidades ha provocado que un ciudadano español tenga unos derechos en un sitio y otros en otro, dentro del mismo territorio nacional”, algo que resulta “incomprensible” para el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

La vacunación en Secundaria no reducirá los protocolos escolares

Francisco Igea apeló a los datos de suministro de vacunas para asegurar que —como confió la consejera de Educación, Rocío Lucas, en su reciente visita a Zamora— todos los alumnos mayores de doce años que comiencen Secundaria este curso estarán vacunados en septiembre. “Yo no tengo confianza, sino que pongo los datos sobre la mesa y si estos mejoran, se cumplirá este objetivo. No está en nuestra mano, pero puedo asegurar que pondremos todas las vacunas que nos lleguen”, remarcó el vicepresidente de la Junta. Secundaria es la etapa que se estipula, puesto que todavía no está aprobado la administración de vacunas en menores de doce años. En este sentido, sobre la posibilidad de que el protocolo anticovid aprobado por la Consejería de Educación de cara al próximo curso —que será tan estricto como el que se estipuló en septiembre de 2020— para las aulas de la comunidad sea más flexible con la vacunación de buena parte de alumnado, Igea subrayó que, de momento, no se contempla. “Mantendremos tanto las medidas como los protocolos que se han establecido y ya habrá tiempo para hacer valoraciones y ver si estas medidas se pueden relajar o no en los centros escolares, según se avance en la pandemia”, explicó.

