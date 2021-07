“Es paradógico que aquel que va reclamando el diálogo con otras administraciones o con miembros del gobierno de España incumpla los propios compromisos con los Agentes Sociales y Económicos de su provincia”. Así resume el portavoz socialista en la diputación Eduardo Folgado la actual situación entre sindicatos, patronal y Diputación provincial. “El señor Requejo raclama permanentemente, con reproches incluídos, que el Gobierno de España le reciba, que le contesten los ministros y que tengan en cuenta sus peticiones, mientras aquí en Zamora se incumplen sistemáticamente los propios compromisos adquiridos por la institución, por ejemplo convocar de forma periódica el Consejo Provincial para el Diálogo Social”.

Como han recordado además los representantes tanto de UGT como de CC OO, “la llegada del nuevo gobierno presidido por el único diputado de Ciudadanos con los doce del PP, supuso el fin de las convocatorias de este órgano”.

Por eso el PSOE provincial ha presentado esta mañana en el pleno de la institución una moción para que el presidente tome nota y convoque un encuentro de forma inmediata para “ retomar iniciativas conjuntas que saquen a Zamora de la situación de crisis en que se encuentra”.

Recuerdan los máximos representantes de UGT y CC OO en la provincia, que este órgano de carácter consultivo, participativo y de asesoramiento en materias de desarrollo económico, políticas de población, sociales y mediambientales se creó en el año 2010 para integrar a patronal, sindicatos y diputación provincial en un foro común. “Con etapas de mayor o menos funcionamiento ha ido manteniendo encuentros periódicos y adoptando acuerdos para el desarrollo de políticas de empleo y ayudas sociales pero no ha vuelto a reunirse desde el 29 de noviembre de 2017”.

Según Trinidad Acebes, secretaria general de CC OO “ en 2018 fue la última vez que conseguimos firmar algún acuerdo. Desde entonces han pasado dos años y con la que está cayendo no ha existido ningún contacto entre el actual presidente y ninguno de nosotros. Seguimos pidiendo al señor Requejo que se siente con nosotros por el bien de los ciudadanos”

Angel del Carmen, Secretario General de UGT ha reiterado que “el diálogo social en la diputación no existe y no lo entendemos. Hasta ahora hemos sido cautos pero llega un momento en que las fuerzas sindicales no valemos para nada o no sé que está pasando”. Del Carmen asegura que “hay planes para que la Junta de Castilla y León destine unas partidas económicas a Zamora Los agentes sociales queremos estar informados. No queremos fiscalizar pero sí apostar y aportar”.

Los sindicatos valoran los últimos datos de la EPA

Los representantes sindicales de la provincia han querido valorar los datos del segundo semestre de la Encuesta de Población Activa que se han hecho públicos en las últimas horas y que reflejan una tendencia positiva a nivel nacional con 110.000 parados menos y un aumento en la ocupación de 465.000 personas. Datos que tmbién mejoran en cuanto a la provincia de Zamora pero que siguen dejando porcentajes escalofriantes en Zamora. Según Trinidad Acebes de CC OO “mantenemos un 48% de tasa de inactividad que es casi la mitad de la población”. El secretario general de UGT asegura además que “la desproporción laboral entre hombres y mujeres es altísima. De los 1.100 nuevos puestos de trabajo, 1000 son de hombres”