"Es paradógico que aquel que va reclamando el diálogo con otras administraciones o con miembros del gobierno de España incumpla los propios compromisos con los Agentes Sociales de la provincia". Así resume el portavoz socialista en la diputación Eduardo Folgado la actual situación entre sindicatos, patronal e institución provincial. Como han recordado además los representantes tanto de UGT como de CC.OO, "la llegada del nuevo gobierno presidido por el único diputado de Ciudadanos con los doce del PP, supuso el fin de las convocatorias del Consejo Provincial para el Diálogo Social".

Por eso el PSOE va a presentar mañana en el pleno de la institución la convocatoria inmediata de una reunión para "retomar las iniciativas conjuntas que saquen a Zamora de la situación de crisis en que se encuentra".

Como han recordado los representantes sindicales de UGT y CC.OO, el Consejo Provincial para el Diálogo Social se puso en marcha en 2010 y "con etapas de mayor o menos funcionamiento ha ido manteniendo encuentros periódicos y adoptando acuerdos para el desarrollo de políticas de empleo y ayudas sociales para la provincia pero no ha vuelto a reunirse desde el 29 de noviembre de 2017".

Según Trinidad Acebes, secretaria general de CC.OO " en 2018 fue la última vez que conseguimos firmar algún acuerdo. Desde entonces han pasado dos años y con la que está cayendo no ha existido ningún contacto entre el actual presidente y ninguno de nosotros. Seguimos pidiendo al señor Requejo que se siente con nosotros por el bien de los ciudadanos"

Angel del Carmen, Secretario General de UGT ha reiterado que "el diálogo social en la diputación no existe y no lo entendemos. Hasta ahora hemos sido cautos pero llega un momento en que las fuerzas sindicales no valemos para nada o no sé que está pasando". Del Carmen asegura que " hay planes para que la Junta de Castilla y León destine unas partidas económicas a Zamora Los agentes sociales queremos estar informados. No queremos fiscalizar pero sí apostar y aportar para que haya mejoras en los planes que se ejecuten. Que diga la institución si quiere romper el diálogo social o no".

El grupo de diputados socialistas presentará mañana en el pleno de la institución provincial una moción para que se apruebe una inmediata convocatoria del Consejo Provincial para el Diálogo Social "necesaria para la recuperación económica tras la pandemia" aunque esto, según los socialistas, "no parece que vaya con los señores Requejo y Barrios, más pendientes de su competición por las fotografías y las campañas de imagen personal pagadas con dinero público que de resolver los problemas de Zamora".