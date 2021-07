El movimiento vecinal de Zamora ha remitido una nota a los medios en la que denuncia que la participación ciudadana en la ciudad "es nula". Los representantes de las asociaciones de los barrios de la capital han realizado esta afirmación al hilo de la polémica sobre la zona azul, y tras asegurar que el alcalde, Francisco Guarido, "no conoce los argumentos" ofrecidos por Faveza y AVZ en relación a este asunto.

"La zona azul se implantó en la ciudad para facilitar la rotación de los aparcamientos en las zonas céntricas o comerciales con gran afluencia de vehículos. Es decir, es un instrumento para regular el aparcamiento. No es un bien en sí mismo que haya que preservar. Por tanto, la supresión de plazas en una zona no lleva obligatoriamente asociada su creación en otra. Por eso, no nos pida una propuesta de reubicación, la reubicación no es ni necesaria ni justa. La intervención en una zona de la ciudad no puede perjudicar a otra", han indicado desde el movimiento, a pesar de que el contrato sí estipula un número de plazas de ORA.D

Del mismo modo, desde el movimiento vecinal han advertido que "la zona azul, por sí sola, no resuelve el problema del aparcamiento y para comprobarlo basta con darse una vuelta en horario comercial por las calles donde lleva años implantado". Lo único que haría establecer este régimen en entornos como el de la Plaza de Toros. a juicio de las federaciones, es que el ciudadano "tuviese que pagar a cambio de nada, pues encontraría las mismas dificultades que ahora". Decir que se va a resolver en el futuro con un aparcamiento en la calle Villalpando o con un también "futuro parking subterráneo", sin concretar nada más, es un intento de justificar la reubicación con unos futuribles que serán o no, pero que a día de hoy no pueden ser argumentos para reubicar las plazas a suprimir", han aseverado.

Asimismo, las asociaciones de vecinos han recordado que no son "oposición de ningún equipo de Gobierno municipal" y han señalado que, cuando manifiestan su desacuerdo con alguna medida, lo hacen porque piensan que "no es lo mejor ni para los barrios, ni para nuestra ciudad y no para poner chinitas en el camino de nadie".

"Solo nos llaman cuando a ellos les interesa, y no responden prácticamente nunca a los escritos que se presentan desde los barrios, algunos presentados hasta tres y cuatro veces. Poco se acuerda de ese folleto de IU 'Tu ciudad y Provincia' publicado el 14 de noviembre de 2014, donde decía textualmente: Es imprescindible que los colectivos y la gente participe en la toma de decisiones. IU propone la información y la participación como ejes de la política municipal", han apostillado desde el movimiento vecinal.