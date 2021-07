La crisis del coronavirus ha reducido las relaciones comerciales de Zamora y China a niveles de hace prácticamente una década. El gigante asiático, que se llegó a convertir en unos de los socios predilectos de las empresas de la provincia de Zamora, ha visto caer los niveles de exportaciones e importaciones de una forma drástica.

Es cierto que las relaciones comerciales con el exterior se han reducido con prácticamente todos los países en el último año, pero los datos de China llaman la atención por lo estrepitoso de la caída. Entre enero y abril de este año las empresas zamoranas han vendido en China productos por solo 946.000 euros. Es poco, muy poco si se comparan los datos con los del mismo periodo del año pasado, cuando se vendieron productos por un valor un 33% superior.

Los datos acumulados del año pasado muestran el verdadero impacto de la pandemia en las relaciones comerciales con China. En 2019 las exportaciones al gigante asiático se encontraban rozando los datos más altos de la serie histórica, máximos que se alcanzaron precisamente un año antes, en 2018. El último ejercicio completo previo a la pandemia Zamora vendió en China productos por un valor total de 22,6 millones de euros, una cifra muy cercana a los 24,2 millones del ejercicio inmediatamente anterior. Las consecuencias económicas del parón para la provincia son evidentes.

Las relaciones comerciales con China se fortalecieron de una forma importante durante la última década. En 2011, hace ahora diez años, las operaciones de las empresas zamoranas con el país asiático suponían unos ingresos de 4,6 millones de euros para las sociedades de la provincia. En 2016 se saltó la barrera de los diez millones anuales al cerrar operaciones por un valor total superior a los trece millones y medio. En 2018, año con mejores registros hasta la fecha, se dejó atrás la barrera de los veinte millones. Cifras que ahora parecen inalcanzables.

El sector que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia ha sido el agroalimentario. Los lazos comerciales tejidos con China durante varios años dieron unos lucrativos resultados a las empresas que establecieron negocios con China. En 2018, el sector agroalimentario logró ingresar 19,6 millones de euros procedentes de las empresas chinas. En 2019 las cifras son muy parejas. En el año de la pandemia el “rejonazo” fue evidente, con una caída de las ventas hasta poco más de 1.200.000 euros. En los cuatro primeros meses de este año las empresas dedicadas al sector primario de Zamora solo han ingresado 167.000 euros procedentes de China. Unas pérdidas millonarias para las sociedades que habían puesto en el gigante asiático buena parte de sus esperanzas de futuro.

La leche, el producto más afectado por la mala situación del mercado

Entrando al detalle de los productos puede comprobarse que el más perjudicado por la situación es la leche. Buena parte de las ventas totales registradas en los mejores años se refieren a esta materia prima. En 2018, cerca de veinte millones de euros llegaron solo por esta vía, cifra que cayó hasta poco menos de 18 millones en el último ejercicio sin coronavirus. El impacto del COVID redujo la factura total a poco más de un millón de euros en el ejercicio 2020 y ha convertido las exportaciones de leche en una operación residual durante este año, con unas cantidades que no alcanzan ni siquiera los 150.000 euros en los cuatro primeros meses del año. A día de hoy el ranking lo lideran las fibras aunque la suma total, 441.000 euros entre enero y abril, es muy baja. Los datos de este año son tan bajos que no hay ninguna partida que destaque sobre las demás. Aunque la demanda sigue siendo muy reducida, el sector de los vinos con denominación de origen parece ser capaz de capear el temporal en unas circunstancias algo mejores. Las cifras totales, con todo, indican que las empresas del ramo han ingresado 274.000 euros entre enero y abril derivados de las ventas de vino al gigante asiático. Poco, cierto, pero la cifra no era mucho más elevada en tiempos anteriores a la pandemia. En 2018, mejor año exportador con China hasta la fecha, el sector del vino con DO ingresó 720.000 euros procedentes de China. El año pasado, ya en plena epidemia, las cifras cayeron hasta superar por poco el medio millón.

Portugal y Países Bajos, principales destinos de los productos de la provincia en el 2021

Con 74 millones de euros vendidos fuera de las fronteras patrias, las exportaciones de Zamora van ya camino de superar a las registradas en el ejercicio pasado, cuando la economía se paralizó para luchar contra la propagación del coronavirus. Entre enero y abril de este año se han registrado unas ventas totales de cerca de 75 millones de euros. Uno de cada tres euros que sale de la provincia lo hace por ventas cerradas con Portugal. La importancia de la cercanía geográfica es evidente a la hora de hablar de las operaciones con el estado luso. Entre enero y abril las empresas de Zamora vendieron en Portugal productos por 23,4 millones de euros, lo que supone un 27% del total de los negocios cerrados con sociedades en el extranjero y un incremento del siete por ciento sobre la cifra registrada un año antes. Países Bajos es el segundo país de la lista, algo que sin duda obedece más a operaciones puntuales que a una tendencia generalizada, ya que el país no suele colarse en la lista de los socios comerciales favoritos de las empresas zamoranas. Sea como fuere, las sociedades de la provincia han dado salida a productos por un valor superior a los 21 millones de euros con operaciones con destino a Holanda. Ya a cierta distancia aparece el tercer socio comercial de las empresas zamoranas, que es Francia. La cifra de negocio también se ha incrementado en comparación con el año pasado y ahora roza los once millones en los primeros cuatro meses del año, el doce por ciento del total de las operaciones cerradas. Israel, Italia, Reino Unido, Alemania, Austria, Polonia y Suiza se encuentran en la lista por encima de China, que llegó a ser el segundo socio comercial de Zamora hace no tantos meses. Por lo que refiere a las importaciones, las empresas zamoranas han comprado fuera de España productos por 29,5 millones de euros durante el primer cuatrimestre del año. Francia, con unas operaciones totales superiores a los siete millones, es el principal socio en este aspecto. Portugal e Italia cierran las tres primeras posiciones, con unas operaciones acumuladas de más de once millones.