Con 74 millones de euros vendidos fuera de las fronteras patrias, las exportaciones de Zamora van ya camino de superar a las registradas en el ejercicio pasado, cuando la economía se paralizó para luchar contra la propagación del coronavirus. Entre enero y abril de este año se han registrado unas ventas totales de cerca de 75 millones de euros. Uno de cada tres euros que sale de la provincia lo hace por ventas cerradas con Portugal. La importancia de la cercanía geográfica es evidente a la hora de hablar de las operaciones con el estado luso. Entre enero y abril las empresas de Zamora vendieron en Portugal productos por 23,4 millones de euros, lo que supone un 27% del total de los negocios cerrados con sociedades en el extranjero y un incremento del siete por ciento sobre la cifra registrada un año antes. Países Bajos es el segundo país de la lista, algo que sin duda obedece más a operaciones puntuales que a una tendencia generalizada, ya que el país no suele colarse en la lista de los socios comerciales favoritos de las empresas zamoranas. Sea como fuere, las sociedades de la provincia han dado salida a productos por un valor superior a los 21 millones de euros con operaciones con destino a Holanda. Ya a cierta distancia aparece el tercer socio comercial de las empresas zamoranas, que es Francia. La cifra de negocio también se ha incrementado en comparación con el año pasado y ahora roza los once millones en los primeros cuatro meses del año, el doce por ciento del total de las operaciones cerradas. Israel, Italia, Reino Unido, Alemania, Austria, Polonia y Suiza se encuentran en la lista por encima de China, que llegó a ser el segundo socio comercial de Zamora hace no tantos meses. Por lo que refiere a las importaciones, las empresas zamoranas han comprado fuera de España productos por 29,5 millones de euros durante el primer cuatrimestre del año. Francia, con unas operaciones totales superiores a los siete millones, es el principal socio en este aspecto. Portugal e Italia cierran las tres primeras posiciones, con unas operaciones acumuladas de más de once millones.