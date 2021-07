Los parlamentarios populares de Zamora hacen balance de los tres años de “desgobierno” sanchista y aseguran que “tras una larga travesía en el desierto” estamos en disposición de asegurar que el PP es ahora mismo la única alternativa de gobierno con nuestro presidente Pablo Casado a la cabeza”.

Velasco ha afirmado que “actualmente y después de cumplir con las líneas de actuación establecidas por nuestro líder nacional, “hemos pasado de ser los terceros en intención de voto a situarnos de nuevo en primer lugar. Estamos recuperando la confianza de los españoles en general y de los zamoranos en particular. Sánchez ya es pasado”. Según Velasco el actual presidente del gobierno “está tomando decisiones contrarias a las de nuestros intereses en cuanto a infraestructuras, despoblación y ayudas para nuestros agricultores. No vamos a permitir que el dinero de todos caiga en manos de los amiguetes del PSOE o Podemos. Por eso pedimos una oficina independiente para la gestión de los fondos europeos”.

En la misma línea, el presidente del partido en la provincia, José María Barrios, se ha mostrado especialmente duro con los socialistas zamoranos: “Mientras nosotros hemos estado preocupados en gestionar cosas, ellos no sé muy bien a qué se dedican. Nosotros hemos demostrado que Zamora está mejor cuando gobierna el PP.

También ha querido dejar claro que “hemos visto a la ministra Raquel Sánchez inaugurando la estación del AVE de Otero, proyecto del PP, impulsado por la zamorana Ana Pastor. Ahora vemos que el PSOE viene a inaugurarla, con dos años de retraso y sin terminar”. Según Barrios cuando gobierna el PSOE sube el paro y los impuestos. Cuando gobierna el PP sube el empleo y la inversión. “Por eso desde Zamora pedimos la convocatoria inmediata de elecciones generales”.

El PSOE se defiende: “están demasiado nerviosos”

La respuesta socialista a las declaraciones del PP no se ha hecho esperar. José Fernández y Antidio Fagúndez han contestado sin contemplaciones: “Algunos tienen mucha prisa por llegar a La Moncloa para volver a desfalcar el Estado así que Barrios debería tomárselo con calma. Casado ha perdido cinco elecciones”. Respecto a las acusaciones de dejadez con la provincia el PSOE se defiende: “al PP le gustaría que las cosas fueran mal en Zamora y en España. Afortunadamente las cosas van mejorando mucho más de lo que les gustaría”. En cuanto a las acusaciones de “otorgar dinero a los amiguetes”, los parlamentarios socialistas aseguran que los populares “siguen muy nerviosos porque no tienen la llave de la caja para repartirse el dinero y convertir los Fondos Europeos en nuevos casos Kitchen, Gürtel, Bankia, Púnica, etc. etc. hasta completar todo el abecedario de la corrupción- No estando en el Gobierno no van poder robar el dinero público de todos los españoles, no van a poder repartirse el botín y no van a poder utilizar las instituciones democráticas para sus comportamientos mafiosos y criminales”.