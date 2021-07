La Diputación da un paso más su proyecto estrella: la puesta en marcha de un Parque Tecnológico en Zamora integrado en la llamada “Silver Economy”. El presidente de la institución Francisco Requejo ha presentado ya el plan de diseño de las nuevas instalaciones que se ubicarían en el actual vivero empresarial de La Aldehuela. Un proyecto realizado por la empresa Ingeniería TX y que contempla la remodelación en buena parte de las actuales instalaciones. Con una inversión de millón y medio de euros, las obras podrían dar comienzo casi de inmediato “antes de que termine este año, con la previsión de que finalicen en el 2022 por estas mismas fechas. Queremos que, una vez terminadas las obras, las empresas puedan instalarse de forma inmediata. Buscamos ser ante todo objetivos y eficaces”, asegura Requejo.

Según el diseño presentado, el Parque Tecnológico ocuparía un total de 1.580 metros cuadrados útiles distribuidos en dos plantas combinadas que generan un circuito además de un tercer espacio adicional. Todo ello envuelto en un interiorismo basado en el paisaje zamorano, con predominio de los colores terrosos, amarillos y verdes. El espacio busca, en palabras de Requejo, “priorizar el bienestar de los trabajadores porque los nuevos modelos empresariales donde reina la tecnología requieren de entornos amables, sostenibles y de ecodiseño que además faciliten la accesibilidad, la eficiencia y la responsabilidad social”. Para conseguir que este entorno de trabajo sea el mejor, imperan los espacios abiertos, diseños amables y modulares para hacer más útiles y polivalentes las salas previstas: espacios de bienvenida, doce oficinas, salas comunes, áreas de descanso, y espacios colaborativos…Se potencia la ventilación y la luz natural, el mobiliario orgánico, el uso de material reciclado y la decoración vegetal. Un entorno sin duda atractivo y novedoso.

Incentivos y bonificaciones para atraer a las nuevas empresas

El presidente de la Diputación asegura que el proyecto del Parque Tecnológico de Zamora ya está despertando mucho interés en varias empresas: “Les encaja no sólo el entorno sino también el integrarse en la “silver economy”. Algo pionero no sólo en España sino en Europa, una estrategia aplicada al bienestar de nuestros mayores en todos los terrenos: ”Existen contactos ya muy concretos que el presidente de momento se reserva: “estamos esperando a redactar el Reglamento de uso. Tenemos claro que no queremos que aquí se instale cualquiera. Queremos gente que trabaje en I+D en torno al proyecto que diseñamos”. Francisco Requejo no teme en ningún momento que este proyecto se convierta en otro edificio vacío tras una inversión millonaria “No vamos a inaugurarlo hasta que no tengamos empresas ya en marcha” Requejo está convencido de que en breve Zamora ofrecerá las condiciones necesarias para que los empresarios se animen a instalarse aquí. “Estamos buscando una fiscalidad diferenciada. Hemos escrito una carta a la Ministra de Hacienda solicitando la declaración de Zamora como zona C. Hay que ofrecerle a las empresas condiciones favorables. Tenemos el Plan de la Junta para mejorar la conectividad a internet y estamos también trabajando con la Cámara de Comercio y con Zamora 10 cuya oficina de captación de inversion es fundamental. Hay que ofrecer atractivos fiscales y bonificaciones. Y en ello estamos trabajando. Ahora todo depende del Gobierno.