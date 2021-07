María Galiana es, sin duda, una de nuestras actrices más queridas. También una de nuestras grandes damas del teatro. A sus 86 años sigue en la brecha, con una vitalidad envidiable; tanta que le permite tener en cartel hasta tres espectáculos a la vez que va alternando y que compagina con los largos rodajes de la serie de televisión más veterana de la historia. “Cuéntame” acaba de cumplir 20 años en antena y lejos de agotarse continúa una temporada más con la familia Alcántara instalada ya en el año 1993. La entrañable abuela Herminia vuelve al barrio de San Genaro en breve. Mientras tanto, a falta de un descanso más que merecido en sus playas del Sur, la Galiana llega al Ramos Carrión el próximo domingo con “El alma desnuda”. Un recital de poesía en el que Zamora está muy presente.

–¿Es el alma de María Galiana la que se desnuda en el escenario?

–En alguno de los poemas que integran el programa realmente sí. Las obras elegidas requieren de mucha entrega. Tratamos de sacarle todo lo posible a cada verso porque el propósito final es que el público vibre y nosotros lo hagamos con él.

–De Jorge Manrique a Benedetti. ¿Es suya la selección?

–Lo hemos hecho al alimón. La selección es de las tres personas que conformamos el espectáculo. El músico y compositor Gonzalo Carbajo, el barítono Luis Santana y yo misma. Somos un equipo muy compenetrado.

–¿Cómo surge este proyecto con el cantante zamorano?

–Fue Luis el que se puso en contacto conmigo. Necesitaba una actriz para un espectáculo en torno a la figura y obra de Santa Teresa de Jesús. Comenzamos con ello en octubre de 2019 pero llegó el confinamiento y tuvimos que parar. Retomamos este año con esta selección de poemas de diferentes autores y…son tantos y tan buenos… Luis tenía una idea del recorrido más significativo. Aparte de Santa Teresa, San Juan de la Cruz o Jorge Manrique del espectáculo inicial, fuimos añadiendo a Machado, a Amado Nervo, a Benedetti… Y viniendo a Zamora era inevitable que incluyéramos en la lista a León Felipe. De cualquier manera es un repertorio que vamos variando.

–Acaban de estar de gira por Galicia con otro espectáculo paralelo que también realizan los tres. Señal de que están tan a gusto.

– La verdad es que sí. Nos hemos entendido muy bien. El espectáculo que hemos hecho estos días en Sada y Coruña es precioso también. Es un recital sobre las cartas de amor entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Llegaron a escribirse hasta trescientas. Algunas son realmente maravillosas y muy representativas de la época en que vivieron estos dos grandes de la literatura.

–María, ¿son buenos tiempos para la literatura?

–No, no son buenos tiempos pero a mí no me gusta ser pesimista y lo que compruebo en mis espectáculos es que la gente sigue teniendo sensibilidad aunque esté algo escondida. Entre tantas redes, tanto móvil… parece que no nos da tiempo a desarrollarla pero cuando en un espectáculo ves a la gente en pie entonces pienso que no todo está perdido y que aún hay esperanza.

–Usted es un ejemplo precisamente de que nunca es tarde para nada ni para nadie porque empezó su carrera de actriz a los 65…

–Yo siempre tuve la idea de que cuando retirara como maestra de Historia iba a hacer algo. No sabía el qué pero no pensaba estar parada. La interpretación me gustaba, sí, pero jamás me imaginé que podría convertirse en algo serio y ya ve… Me jubilé de la enseñanza con un Goya en el bolsillo.

–Con aquella maravillosa “Solas” de Benito Zambrano que ponía los pelos de punta…

–Sí pero no volví a hacer más cine y el por qué no está en mí. No hay guiones, no hay papeles para viejos o los directores de cine no tienen historias para gente mayor, no lo sé. Pero enseguida llegó Herminia y fíjate… 20 años ya haciendo “Cuéntame”.

–Arrancan pronto una nueva temporada. ¿Cómo es trabajar un mismo papel a lo largo de tantos años?

–No ha sido fácil. Ha sido enfrentarme a la vejez. Yo tenía 65 años cuando empezó la serie. Ahora tengo 86. Herminia envejece conmigo y eso que al principio pensé que como mucho la serie duraría dos o tres años…

–¿Qué queda de la Galiana de los comienzos?

No soy nostálgica pero… queda la sensación de haber vivido muchas cosas irrepetibles, la sensación de que me queda poco tiempo. Pero mientras tenga salud…

–Pues parece que los escenarios se la dan...

–A mí sí. Bueno y mira a Héctor Alterio con 92 años que sigue en plena forma. O a Julieta Serrano, Lola Herrera, la Espert... Desde luego si la salud lo permite es lo mejor que podemos seguir haciendo, subirnos a un escenario. Además el teatro es lo único que nos queda a las actrices viejas. En el cine no tenemos nada que hacer.